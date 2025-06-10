客語歌手集體開趴！林曉培曝最新近況 F.F.O挑戰困難任務

第36屆金曲獎客語音樂入圍者。（新視紀提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第36屆金曲獎日前公布入圍名單，客語音樂共獲10項提名，「最佳客語歌手獎」秋林、粹垢、黃子軒、米莎、林鈺婷；「最佳客語專輯獎」《夢裡夢外》、《純粹污垢》、《牛騷 New Soul》、《亻厓个房間》、《洄游》。客家委員會將於6月20日晚上7時30分於北流Live House「SUB」舉辦《GMA35 H Party！》慶祝。

相關新聞：林美秀角逐台語歌后被嚇哭 驚爆缺席金曲獎原因曝光

請繼續往下閱讀...

當天除邀請今年入圍金曲獎客語歌手演出外，另安排林曉培以及F.F.O擔任表演嘉賓。林曉培曾獲金曲新人獎，她以過來人的經驗勉勵大家：入圍就是一種肯定。她很欽佩入圍者們積極努力運用母語做出更多不一樣的音樂創作，祝福大家無論拿獎與否，都要快樂做音樂。

林曉培將擔任《GMA35 H Party！》表演嘉賓。（新視紀提供）

林曉培憶起七歲跟外婆住在桃園平鎮才開始接觸客語，一開始聽不懂就比手畫腳，小時候學習能力快，又常跟表弟表妹在一起，自然而然慢慢學會。她透露與表哥一直都有客語創作計劃，目前已陸續進行，敬請期待。

F.F.O將擔任《GMA35 H Party！》表演嘉賓。（新視紀提供）

選秀節目《原子少年2》冠軍出道團F.F.O將擔任表演嘉賓，成員中來自苗栗頭份的彥旭、苗栗三義的小新都是客家人，彥旭表示與阿公、阿婆吃飯聊天會說客語，但只會一點點，小新也說雖然阿婆在家都是講客語，但他的客語還在努力學習學中。為了這次演出將帶著F.F.O其他成員一起挑戰唱客語，開心說道：「不只可以唱給粉絲聽，回家也可以唱給家人聽，團員也藉此學習到不同的文化語言。」

黃子軒以首張個人作品《牛騷New Soul》雙料入圍。（資料照，記者胡舜翔攝）

金曲常客黃子軒以首張個人作品《牛騷New Soul》雙料入圍，他感謝一起工作的音樂家們帶給台灣以及這個世界一張新靈魂的客家音樂。史上第一支客家龐克樂團「粹垢 TRAEGO」也以首張專輯《純粹污垢》雙料入圍，這張專輯記錄北漂客家青年在艱苦與考驗下的心情，就算多數人不理解，他們依舊選擇用自己的方式堅持走下去。

林鈺婷連續三年入圍金曲獎最佳客語歌手。（資料照，記者陳逸寬攝）

連續三年入圍金曲獎最佳客語歌手的林鈺婷，感謝山狗大後生樂團與國內外的音樂夥伴們，大家一起完成了很棒的作品，她也感謝上帝把傳承客家的異象放在她的生命中，這是特別的禮物，讓她堅定有信心繼續前行。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法