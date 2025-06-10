林美秀角逐台語歌后被嚇哭 驚爆缺席金曲獎原因曝光

林美秀以專輯《Lady Pum Pum》角逐本屆金曲獎的台語歌后。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林美秀以專輯《Lady Pum Pum》角逐本屆金曲獎的台語歌后，她今天受訪卻宣布，典禮當天強碰近期上檔的《人間條件四》舞台劇公演，敬業的她為了投入演出，只能缺席盛會。

林美秀表示：「雖然無法出席有點遺憾，但反而比較不會那麼緊張，而且我公演的場地在城市舞台，就在小巨蛋對面，只有一步之遙，我的心與大家同在。」對於跨足歌壇獲得肯定，林美秀得知入圍當下就哭了，透露未來仍有推出音樂作品的計畫。

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為了要投入舞台劇演出，林美秀確定無法出席金曲獎，「我擔心情緒轉換太大，我也不想讓劇團擔心，我的心與大家同在。」

林美秀因金曲獎強碰《人間條件四》舞台劇公演而無法出席典禮。（資料照，記者王文麟攝）

林美秀也透露，將派出「最愛的兩位男人走紅毯」，「老公跟謝銘佑老師都是這張專輯最重要的功臣，一個幫我拍MV、一個完成我音樂生涯的處女作，幫我走紅毯出席典禮絕對是實至名歸，兩位帥哥也很有看頭。」

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