潘若迪挑戰「體能王」成最高齡參賽者！突點名小鐘、陳漢典報名

潘若迪熱情邀約共襄盛舉。（夢想盃力量大賽提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由夢多擔任主辦人的體能盛事《2025 AROAK DREAM CUP夢想盃力量大賽》，將在8月30、31日於台北世貿一館登場，本次賽事特別集結來自世界各地的帥氣男神，除了有潘若迪、法比歐、賀少俠、美國陽光肌肉男賈斯汀、西班牙雕像型男佩德羅、與啦啦隊甜心秀秀子，一同挑戰體能王關卡，眾星雲集宛如小型聯合國。

潘若迪挑戰健身技術挑戰賽。（夢想盃力量大賽提供）

這場號稱「台版奧運前哨戰」的夢想盃，今年賽事規模全面升級，重磅推出五大項目：總統盃等級健美賽、IFBB Fitness Challenge健身技術挑戰賽、CrossFit美國官方授權混合健身賽、六角槓硬舉，以及首次登場、最受矚目的「體能王」挑戰賽。

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夢多挑戰體能王-命運轉輪。（夢想盃力量大賽提供）

夢多笑說：「連我自己都還沒挑戰過『體能王』，感受到不小壓力！但我們要玩給大家看，不是比誰厲害，而是證明自己可以突破。」他也直言，台灣有很多人從小看日本體能王節目長大「這次終於不用飛日本，在台灣就能參賽，歡迎全民報名體驗！」而無法到場的小禎也特地錄影力挺夢多，邀大家一起來。潘若迪則笑稱：「我是現場年紀最大的50+以上了，但還是照玩幾個項目！希望大家看到我這個年紀還能挑戰的狀態，就知道沒什麼是不可能的！」

法比歐挑戰經典關卡「魚躍龍門」。（夢想盃力量大賽提供）

受訪時眾藝人也紛紛點名圈內好友來參戰。夢多點名「體能爆發力滿點」的柯有倫最適合參加。潘若迪也搞笑喊話「心肺很好但體力有點糟」的小鐘來PK，還推薦陳漢典來展現私下訓練成果。

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