日本AV女優拍片處鄰近小學生必經之路 百萬網友罵翻

日本AV女優松本一香。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優松本一香近日於社群分享自己在一處公寓前院拍片，沒想到這條路是鄰近小學生上下課必經之路，而且院子並非密閉，小學生可以輕易透過院子柵欄看到裡頭的景象，影像在社群分享後，立刻吸引百萬網友痛批。

松本一香發出自己在公寓前院拍攝性感照，引來熱議。（翻攝自X）

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松本一香日前才無緣無故被社群鎖帳號。（翻攝自X）

網友質疑拍攝影片也該選擇地點，該處是小學生到學校必經之路，就算想在裡面拍片也該遮掩一下，這樣大喇喇的行為「是不是對小學生不太好」，這則評論獲得超過570萬人次瀏覽。

松本一香拍攝的公寓是鄰近小學生上下課必經之路。（翻攝自X）

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網友抨擊松本一香只顧賺錢沒想到社會責任，從松本一香發文看來，這張照片只是在院子裡穿著鮮黃色的比基尼拍攝性感照，不過考量到未成年人的心智發展尚未成熟，還是應該多加注意。當然也有網友替松本一香緩頰，認為不是火辣性愛場面，應該還可以接受。松本一香本人也收到網友抗議，但目前尚未有任何回應。

松本一香被片商稱為「最強AV」。（翻攝自X）

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