晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日本AV女優拍片處鄰近小學生必經之路 百萬網友罵翻

日本AV女優松本一香。（翻攝自X）日本AV女優松本一香。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優松本一香近日於社群分享自己在一處公寓前院拍片，沒想到這條路是鄰近小學生上下課必經之路，而且院子並非密閉，小學生可以輕易透過院子柵欄看到裡頭的景象，影像在社群分享後，立刻吸引百萬網友痛批。

松本一香發出自己在公寓前院拍攝性感照，引來熱議。（翻攝自X）松本一香發出自己在公寓前院拍攝性感照，引來熱議。（翻攝自X）

相關新聞：最美檢察官辣曬泳裝遇雙標救生員 無奈：有必要嗎？

松本一香日前才無緣無故被社群鎖帳號。（翻攝自X）松本一香日前才無緣無故被社群鎖帳號。（翻攝自X）

網友質疑拍攝影片也該選擇地點，該處是小學生到學校必經之路，就算想在裡面拍片也該遮掩一下，這樣大喇喇的行為「是不是對小學生不太好」，這則評論獲得超過570萬人次瀏覽。

松本一香拍攝的公寓是鄰近小學生上下課必經之路。（翻攝自X）松本一香拍攝的公寓是鄰近小學生上下課必經之路。（翻攝自X）

相關新聞：（影）傳疑劈腿饅頭媽偷腥夫 台中精品店遭車惡意衝撞

網友抨擊松本一香只顧賺錢沒想到社會責任，從松本一香發文看來，這張照片只是在院子裡穿著鮮黃色的比基尼拍攝性感照，不過考量到未成年人的心智發展尚未成熟，還是應該多加注意。當然也有網友替松本一香緩頰，認為不是火辣性愛場面，應該還可以接受。松本一香本人也收到網友抗議，但目前尚未有任何回應。

松本一香被片商稱為「最強AV」。（翻攝自X）松本一香被片商稱為「最強AV」。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中