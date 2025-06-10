郭書瑤當惡鄰反咬個資外流！陳沂酸：不提告都差點忘了

郭書瑤（右）不滿監視器畫面被外流，對社區主委提告，今日以告訴人身分出庭，網紅陳沂（左）不忍開嗆。（翻攝自臉書、讀者提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人郭書瑤出道以來給人甜美形象，沒想到去年卻與鄰居鬧出糾紛，不僅被控積欠社區1年管理費且經常不領取包裹，導致貨物堆滿大廳，但據了解，郭書瑤不滿報導裡有她在大樓電梯裡的照片，因此對社區蘇姓主委提告違反個資法，她於今日下午3時以告訴人身分前往台北地檢署開庭。對此，網紅陳沂也發表自身看法。

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時常以辛辣言論針砭時事的網紅陳沂，稍早在臉書針對郭書瑤提告社區主委一事寫下，「說真的，我不知道她要告什麼欸？因為大樓監視器是在公開場合拍攝，沒有侵犯隱私問題。公開的畫面也沒寫她住幾號幾樓，根本無所謂具體個資，更不用說現在連被告是誰都無法特定了」，文末她也不忘偷臭死對頭雞排妹，「郭書瑤現在也雞排妹化了嗎？不提告都差點忘了她不繳管理費的事了」。

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