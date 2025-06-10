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李驥公開點名林志炫！韓賢光追思會遺孀發聲激讚優客李林

韓賢光紀念音樂會在台北Legacy登場。（記者胡舜翔攝）韓賢光紀念音樂會在台北Legacy登場。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人韓賢光在上月猝逝享年67歲，他生前栽培的愛徒「優客李林」已經拆夥，前陣子李驥在社群點名林志炫對恩師不夠關心，今天兩人都沒有出席韓賢光的追思會，林志炫則是透過影片致意追思。

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林志炫未出席追思會，而是透過影片致意追思。（資料照，記者胡舜翔攝）林志炫未出席追思會，而是透過影片致意追思。（資料照，記者胡舜翔攝）

林志炫表示，不論是在優客李林時期，或是他單飛發展，韓賢光始終都在身邊，「因為他在，我才開始獨立製作之路，陸續從演唱會、實驗專輯，也是他陪我2013年第一場大型巡演，很多重要時刻都在。」他也在影片中獻唱《離人》，追思這位良師益友。

林志炫不捨慟別韓賢光，「很遺憾他提前離開我們，搬到天上去住，短時間之內無法和他有音樂交流，但是他會一直留在我的心中，也許若干年後我也搬到天上去住，我希望到時候在天上他依然是我們的天使，在天上繼續組團聊音樂。」李驥則沒有現身。

韓賢光的遺孀Gina在尾聲致詞時特別談到優客李林。韓賢光的遺孀Gina在尾聲致詞時特別談到優客李林。

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今天韓賢光的遺孀Gina，在尾聲致詞時特別談到優客李林，直說兩人是韓賢光最得意的作品。Gina談到：「這兩年他在直播，很常提到優客李林，講到眼睛就會發亮，心裡是充滿驕傲的。你們兩位永遠是他最驕傲的學生，希望未來的日子裡，你們在不同的領域可以持續發光發熱。」

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