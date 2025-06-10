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鄭怡哭慘！追憶舊情慟別韓賢光 王力宏揭他真面目

韓賢光紀念音樂會在台北Legacy登場。（記者胡舜翔攝）韓賢光紀念音樂會在台北Legacy登場。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人韓賢光5月不幸在上海去世，享年67歲，親朋好友今天在台北Legacy舉辦韓賢光紀念音樂會，民歌天后鄭怡親自現身送別，難過到淚灑現場；金曲歌王王力宏也發聲送別「天使」。

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鄭怡（左）、潘越雲獻花追思。（記者胡舜翔攝）鄭怡（左）、潘越雲獻花追思。（記者胡舜翔攝）

鄭怡與韓賢光相識42年，當年是拍譜唱片的同門，以前與薛岳、韓賢光都玩在一塊。她受訪表示：「剛剛有人唱了機場，我都會跟著和聲，韓賢光就像是哥哥一樣，跟大家都很熟，因為他最沒有脾氣，很適合當團長。」

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這幾年鄭怡參加演唱會，時常都會碰到韓賢光，上月看到老友昏迷的新聞嚇了好大一跳，「我一直都覺得他會醒過來，但這也是一種福報，他都沒有受苦，不要再有病痛了。」稍早林志炫透過影片獻唱《離人》，鄭怡看到直接噴淚，「林志炫那段我哭慘，腦海裡面會浮現起以前一起表演的畫面。」

鄭怡送別韓賢光。（記者陽昕翰攝）鄭怡送別韓賢光。（記者陽昕翰攝）

金曲歌王王力宏特別錄了一段音檔致意韓賢光，他剛出道就認識韓賢光，提到恩師總是堆滿笑容，就算他唱錯了，只會笑著虧他：「你又搞砸了！」

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王力宏表示，韓賢光教會他，就算錯了也可以很輕鬆自在，「很多新人那時很容易受打擊，願上帝保佑你、全家人，以後我唱錯，我知道一定會有個天使在我耳邊說：『你又搞砸了。』我會會心一笑，開心的唱下去，謝謝你，韓老師。」

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