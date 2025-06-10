《藏海傳》完結 肖戰太狠了 搏命貼加官不用替身

古裝權謀劇《藏海傳》完結，粉絲看得欲罷不能。（翻攝自Disnet+）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕肖戰主演的《藏海傳》迎來完結篇，肖戰收獲了微博5月演員熱度報告第一名，以97.94分稱雄。

《藏海傳》以大雍朝欽天監監正蒯鐸一門遭滅亡為開端，講述了唯一倖存的兒子稚奴獲救後，改名換姓為藏海，潛心研習營造技藝和縱橫之術，最終返回朝野，尋找真相、堅守正義的故事，肖戰演技大噴發，多個名場面讓導演與合作演員讚不絕口，粉絲也頻敲碗續集。

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總導演鄭曉龍多次採訪中特別點名肖戰的表現精彩，更直誇他演戲非常好，也是個非常認真的年輕人。肖戰有一場與楊真（邵汶飾）對手戲讓肖戰印象深刻，那是一場兩人周旋對峙、情緒快速轉折的戲，肖戰在導演鄭曉龍的指點下，迅速調整狀態，完美呈現「藏海」表面謙卑，內心卻暗藏殺機的雙面特質，從眼神到情緒轉換展現爆發性的演技，也獲得導演的讚賞。

肖戰在《藏海傳》被處「貼加官」酷刑，親自上陣不用替身。（翻攝自網路）

貼加官戲不用替身 貼滿四層 搏命演出

藏海有場被趙秉文用刑逼供的貼加官戲，肖戰不用替身連貼四層，所謂「貼加官」是劇中的一種酷刑，就是用桑皮紙浸泡在水裡，然後再一層一層貼到犯人臉上，直到犯人徹底窒息為止，一般沒人能撐過5張，劇中，行刑人貼了三層桑皮紙後，就向趙秉文表示，只要再加一層就能殺死藏海了。結果趙秉文為了保險起見，讓再加兩層桑皮紙，真是太狠了，幸好高明師父有遠見，為藏海煮最後一餐，埋下假死伏筆。

據高明師父直播時表示，這場戲肖戰不但沒有用替身，真實體驗濕紙貼臉的窒息感，還真的貼了4張，真可謂搏命演出。粉絲紛紛表示，「我感覺透不過氣了！」「看的時候都能感覺很難受」「肖戰真的太拚了」。

肖戰為《藏海傳》快速瘦8公斤，戲裡不吝展現好身材。（翻攝自網路）

快速減重8公斤 腹肌超吸睛

肖戰當年在《射鵰英雄傳：俠之大者》演出郭靖，刻意增重10公斤，而在開拍《藏海傳》前，為了更貼合角色形象，肖戰除了提前3個月進行台詞、武術和禮儀訓練，為了滿足角色需求，肖戰在短時間內成功減重8公斤，在多場沐浴戲和地面脫困片段，展現出極高的自我要求與敬業態度。不少觀眾驚呼原來他身材超好，在網上引爆討論熱潮，隨著劇情發展，肖戰更進一步展現練得相當扎實的背肌與8塊腹肌，讓不少粉絲超驚喜，笑說「感謝鄭導，這下全身看了個遍！」

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游泳橋段 不畏髒水一頭栽入 演技細節滿滿

肖戰在一場去質宮的戲，要進入又髒又冷的河水，他也是說跳就跳，完全不顧泥巴的髒水，直接摸黑入水，連游泳進去時，泳姿深具力量，游出來時因為受了傷，速度減緩又傾向一邊，表演細節滿滿，另外，有天他發了39度的高燒，一起床就跑去告訴導演，因為自己發燒很適合拍某場戲，這種利用狀態拍戲的態度，讓人大讚太敬業，也難怪高明師父在直播時，狂讚肖戰具有藝術家所有的品質。

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