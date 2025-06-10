AKB前成員前田敦子臉紅了 6歲兒積極向路人宣傳媽

AKB48前成員前田敦子。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕原本是人氣偶像團體AKB48成員的前田敦子，目前積極闖蕩戲劇圈，今（10）日她出席東京廣告發表會，談到自己出道20年感嘆時間過得很快，她還臉紅提到自己6歲的兒子已經上小學，還會跟陌生人說：「你認識前田敦子嗎？」、「她是我媽媽喔」，童言童語相當可愛。

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33歲的前田敦子穿著端莊的黑色洋裝亮相，還走一段秀。她回憶自己2005年通過「AKB48開場成員試鏡」，如今也已經20週年了，感嘆時間過得真快。回顧自己從出道至今經歷了非常多事，也讓她覺得五味雜陳。

前田敦子目前積極在戲劇圈努力。（翻攝自X）

談到最近遇上尷尬的事情，前田敦子忍不住臉紅，原來她的兒子已經6歲同時上小學了，最近她和兒子一起到商店買東西的時候，兒子還會主動跟陌生人搭訕，問：「你知道前田敦子嗎？」並驕傲說「她是我媽媽」看起來相當以媽媽為榮。

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前田敦子提到自己出道20週年的感想，還說起兒子四處宣傳「我媽是前田敦子」的事情。（翻攝自IG）

先前兒子也歷經了人生第一次迷路，嚇得他小臉煞白，前田敦子解釋：「他（兒子）平時說話很有元氣、聲音也很大，所以從來沒有迷路過，不過，當天在車站，他搶在我面前走路，心裡剛想著：啊……這樣不太妙呢！結果兒子一眨眼就不見了，我腦袋一片空白」。前田敦子請車站工作人員幫忙找兒子的時候，還在形容兒子的穿搭和模樣，兒子突然從工作人員背後跑出來，原來他自己也向車站工作人員求助，這才讓前田敦子懸著的心，終於感到「啊……沒事了，平安了」。

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