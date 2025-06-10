晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

AKB前成員前田敦子臉紅了 6歲兒積極向路人宣傳媽

AKB48前成員前田敦子。（翻攝自IG）AKB48前成員前田敦子。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕原本是人氣偶像團體AKB48成員的前田敦子，目前積極闖蕩戲劇圈，今（10）日她出席東京廣告發表會，談到自己出道20年感嘆時間過得很快，她還臉紅提到自己6歲的兒子已經上小學，還會跟陌生人說：「你認識前田敦子嗎？」、「她是我媽媽喔」，童言童語相當可愛。

相關新聞：「殺很大」郭書瑤現身北檢 曾為惡鄰事件深自反省

33歲的前田敦子穿著端莊的黑色洋裝亮相，還走一段秀。她回憶自己2005年通過「AKB48開場成員試鏡」，如今也已經20週年了，感嘆時間過得真快。回顧自己從出道至今經歷了非常多事，也讓她覺得五味雜陳。

前田敦子目前積極在戲劇圈努力。（翻攝自X）前田敦子目前積極在戲劇圈努力。（翻攝自X）

談到最近遇上尷尬的事情，前田敦子忍不住臉紅，原來她的兒子已經6歲同時上小學了，最近她和兒子一起到商店買東西的時候，兒子還會主動跟陌生人搭訕，問：「你知道前田敦子嗎？」並驕傲說「她是我媽媽」看起來相當以媽媽為榮。

相關新聞：杜汶澤結婚20週年 劉德華、余文樂伴郎團只聯繫1人

前田敦子提到自己出道20週年的感想，還說起兒子四處宣傳「我媽是前田敦子」的事情。（翻攝自IG）前田敦子提到自己出道20週年的感想，還說起兒子四處宣傳「我媽是前田敦子」的事情。（翻攝自IG）

先前兒子也歷經了人生第一次迷路，嚇得他小臉煞白，前田敦子解釋：「他（兒子）平時說話很有元氣、聲音也很大，所以從來沒有迷路過，不過，當天在車站，他搶在我面前走路，心裡剛想著：啊……這樣不太妙呢！結果兒子一眨眼就不見了，我腦袋一片空白」。前田敦子請車站工作人員幫忙找兒子的時候，還在形容兒子的穿搭和模樣，兒子突然從工作人員背後跑出來，原來他自己也向車站工作人員求助，這才讓前田敦子懸著的心，終於感到「啊……沒事了，平安了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中