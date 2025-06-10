劉雨柔遇生產前最大驚嚇 肚皮發生巨響完全不敢動

女星劉雨柔（右）2023年認愛職籃球星胡凱翔，今年1月劉雨柔宣布自己懷孕的喜訊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，今年1月劉雨柔宣布自己懷孕的喜訊，還替肚子裡的寶寶取了乳名「小花生」。隨著預產期愈來愈近，劉雨柔也經常在社群平台分享自己遇到孕後期的各項身體、心理感受。今（10）劉雨柔被肚子裡的小花生嚇了一大跳，因為肚皮突然發出「啪」的醫生，她趕緊查找原因，才發現原來是小花生玩得太開心，才發出這麼大的聲響，劉雨柔也嚇得直呼：孕期之最大驚嚇。

劉雨柔經常在社群分享自己懷孕過程的心情。（翻攝自臉書）

進入「卸貨倒數期」的劉雨柔忍不住跟大家分享，她懷孕8個月，從沒看到類似文章，直到今天被肚子裡的小花生嚇了一大跳，才趕緊特地爬文。原來今天小花生在劉雨柔的肚子裡一如往常調皮搗蛋、活蹦亂跳，沒想到突然清脆又響亮「啪」的一聲把劉雨柔嚇壞了，趕緊傳訊息給胡凱翔，胡凱翔焦慮說：「為什麼總是挑我不在的時候，趕快去醫院」。

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劉雨柔今天遇上孕期最大驚嚇。（翻攝自臉書）

承受極大驚嚇的劉雨柔動都不敢動，但小花生依舊開心玩鬧，她趕緊上網爬文，才發現少數孕後期的媽咪會遇到相同的事情，超大聲的聲音是寶寶在肚子裡玩（動）的太開心造成羊水水面波動，也可能是寶寶活動關節的聲音，不用太過擔心。不過，劉雨柔也特別提醒，如果身體不舒服，一定要盡快到醫院，寧可多跑一趟也不要造成遺憾。

劉雨柔開玩笑說希望小花生當一個公主，不要是兇悍的小獅子。（翻攝自臉書）

虛驚一場過後，劉雨柔忍不住想起來「孩子專挑老爸不在的時候搞事情」，先前嚴重宮縮時胡凱翔也在外地比賽，更俏皮標註（hashtag）＃孕後期的狀況千變萬化＃請各位爸爸當神隊友＃請孩子父親更積極參與整個過程＃減少外出；同時喊話小花生＃拜託當個小公主＃不要當一隻兇悍的小獅子。

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