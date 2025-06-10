晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超善良！F級女志工出道拍AV 「性經驗僅1男」仍下海做功德

七瀨穗花性經驗僅1人，仍願意下海做功德。（翻攝劇照）七瀨穗花性經驗僅1人，仍願意下海做功德。（翻攝劇照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女孩七瀨穗花（七瀬ほのか）擁有甜美臉蛋，以及F級傲人上圍，深受粉絲喜愛，其正職工作是料理教室的講師，也經常利用空閒時間關心兒福議題，如此善良的她認為，進軍暗黑界拍AV會讓一些男人覺得興奮，這樣也是功德一件。

相關新聞：網美新婚夜「激戰20男」火速被退婚 公開新計畫再戰5000人

台灣AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》撰文分享，成人片商「kawaii*」日前宣布，七瀨穗花將是AV界的超級素人，並透露她的正職是料理教室講師，偶爾也會擔任兒童福利的志工，立志「成為他人的力量、成為他人的希望」，擁有如此正能量的想法，讓片商也忍不住大讚，「想不到這世界上真的有這樣天使般的女孩！」

七瀨穗花正職是料理講師。（翻攝劇照）七瀨穗花正職是料理講師。（翻攝劇照）

此外，介紹中提及，現年20歲的七瀨穗花性經驗相當缺乏，過去只與一名男性發生過關係，會進軍暗黑界是因為想用菩薩心腸做好事，她認為，拍A片能讓一些男人覺得興奮，這也是功德一件！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中