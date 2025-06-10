超善良！F級女志工出道拍AV 「性經驗僅1男」仍下海做功德

七瀨穗花性經驗僅1人，仍願意下海做功德。（翻攝劇照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女孩七瀨穗花（七瀬ほのか）擁有甜美臉蛋，以及F級傲人上圍，深受粉絲喜愛，其正職工作是料理教室的講師，也經常利用空閒時間關心兒福議題，如此善良的她認為，進軍暗黑界拍AV會讓一些男人覺得興奮，這樣也是功德一件。

相關新聞：網美新婚夜「激戰20男」火速被退婚 公開新計畫再戰5000人

台灣AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》撰文分享，成人片商「kawaii*」日前宣布，七瀨穗花將是AV界的超級素人，並透露她的正職是料理教室講師，偶爾也會擔任兒童福利的志工，立志「成為他人的力量、成為他人的希望」，擁有如此正能量的想法，讓片商也忍不住大讚，「想不到這世界上真的有這樣天使般的女孩！」



七瀨穗花正職是料理講師。（翻攝劇照）

此外，介紹中提及，現年20歲的七瀨穗花性經驗相當缺乏，過去只與一名男性發生過關係，會進軍暗黑界是因為想用菩薩心腸做好事，她認為，拍A片能讓一些男人覺得興奮，這也是功德一件！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法