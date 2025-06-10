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前主播薇閣寶寶畢業了 星二代學霸學長還有他

蕭彤雯（左）出席女兒高中畢典，母女同框如一對姐妹花。（翻攝自臉書）蕭彤雯（左）出席女兒高中畢典，母女同框如一對姐妹花。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近正逢畢業季，不少名人分享參加兒女的跨階段儀式。前主播蕭彤雯日前參加大女兒「美寶」的高中畢業典禮，大方曬出女兒畢業照，讓網友驚艷美寶甜美可人。畢典中，美寶出任薇閣寶寶代表上台獻花，台風穩健頗有乃母之風。

身為家長會副會長的蕭彤雯，以畢業生家長代表上台致詞。（讀者提供）身為家長會副會長的蕭彤雯，以畢業生家長代表上台致詞。（讀者提供）

日前台北私立薇閣中學的國高中畢業典禮，身為家長會副會長的蕭彤雯，以畢業生家長代表上台致詞，還打趣女兒有交代致詞不能太冗長。她提到，女兒從幼兒園、小學、國中到高中，這14年認識了很多好朋友，對這趟旅程充滿感恩。更加碼兒子還在該校念小學四年級，若順利能一路念到高中，她還有很多年與薇閣有約。

提到愛女，蕭彤雯滿是驕傲，美寶擔任學校兩年司儀及社聯幹部，也代表學校參與語文競賽得了些獎，包括畢業典禮上的「回首來時路」影片，旁白也是她與老搭檔一同擔綱，可見美寶完全承襲主播媽媽的真傳。

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薇閣中學畢業典禮向來有個傳統，齊集「薇閣寶寶」上台大合照。今年薇閣寶寶有82名，就是所謂從幼兒園、小學、國中一路念到高中畢業，蕭彤雯的女兒正是其中一員，因此出任薇閣寶寶代表獻花。

由於薇閣中學升學率數一數二，錄取台大各系及各大醫學系高達48%，國立頂尖大學（台清交成政）達70%，國際班的學生有100%錄取全球全美排名前50名國際名校的紀錄。使得不少家長想盡辦法，要讓孩子擠進薇閣就讀，若非經由考試篩選，最快的管道就是從幼兒園開始讀起。

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要成為薇閣寶寶並不容易，想要擠進薇閣幼稚園，找門道還需有管道，否則必須抽籤，中籤率極低。對中籤的家長而言，就是一張幸運門票，表示未來他的孩子就能直升薇閣小學。但要再進入國高中，也得過關斬將免被淘汰，才能順利成為薇閣寶寶。一個薇閣寶寶的含金量相當高，至少數百萬起跳。

邰智源（左）自豪學霸兒邰靖。（TVBS提供）邰智源（左）自豪學霸兒邰靖。（TVBS提供）

說到薇閣寶寶，不得不提邰智源的學霸兒邰靖，多年前邰智源也現身薇閣中學的畢典，以「校友」的身分，帶領82位包括兒子邰靖等「薇閣寶寶」們上台領取「薇閣寶寶獎」，分享孩子在薇閣一路成長的點點滴滴。

精通英、日文的邰靖，當年以學測74級分，一口氣考上台大電機、台大物理、陽明醫學系、北醫醫學系，受封「4冠王」，後來放棄醫學系，就讀台大電機系，就讀台大電機研究所還未畢業時就有台積電來挖角，仍不為所動，繼續赴美深造。

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