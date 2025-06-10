劉亦菲昔遭同劇演員趁亂摸胸 「戲服還被撕破」惹眾怒

李程彬（左）傳出與程予希拍攝床戲時，誤觸女方敏感部位，雙方因此種下心結。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘影帝李程彬今（10）日傳出與女星程予希拍攝床戲時，因誤觸敏感部位讓女方感到不舒服，雙方因此種下心結。雖是場誤會，但演藝圈中確實有不少女星在拍攝期間遭到同劇演員趁機性騷的案例，連中國女星「神仙姊姊」劉亦菲都曾碰到該情況。

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劉亦菲拍攝電影《神雕俠侶》時遭襲胸，戲服還被撕破，引發眾怒。（翻攝自微博）

劉亦菲17歲時憑《神雕俠侶》「小龍女」一角走紅，電影中有一幕是劉亦菲被所有丐幫成員高舉起來，場面非常浩大，據說耗時1小時才拍攝完成。其中有名臨時演員竟趁高舉劉亦菲時伸手襲胸，還將她的戲服撕破，過程全被拍了下來。

據悉，劉亦菲在事發當下並無提出自己被吃豆腐一事，加上該畫面為遠鏡頭，所以工作人員也沒發現，直至拍攝結束後，劉亦菲才向母親坦白自己遭性騷一事，導演張紀中得知此事大怒，但是當天到場的演員實在太多，單憑畫面根本揪不出兇手，此事最後不了了之。

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