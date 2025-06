67歲韓賢光打羽球上海猝逝！哈林大受打擊：對我來講壓力很大

韓賢光紀念音樂會在台北Legacy登場。(記者陽昕翰攝)

〔記者陽昕翰/台北報導〕67歲的資深音樂人韓賢光上月在上海打羽毛球時不幸猝逝,由於韓賢光生前身體非常硬朗,令許多星友都無法接受。「哈林」庾澄慶今天現身韓賢光的追思音樂會,直呼震撼、震驚,「韓賢光是狀況非常好的人,不只是精神狀態,彈琴的樣子跟年輕時都差不多!」

韓賢光是「Starry Eyes幻眼合唱團」的團長與貝斯手,1984年已逝的搖滾歌手薛岳主動邀請韓賢光擔任主唱一職,發行《搖滾舞臺》、《天梯-機場》、《不要在街上吻我》等專輯,成功進入華語唱片圈。

哈林致詞送別好友韓賢光。(記者陽昕翰攝)

哈林17歲就與韓賢光相識,稍早致詞說談到:「再次跟他接觸,是薛岳跟幻眼的時代。那時候我的第一首作品被他們採用,就覺得我紅了,當然是我錯誤的認知,接下來這段時間,我跟幻眼的合作非常頻繁。」

這幾年哈林與韓賢光仍有碰面,他稱韓賢光仍是發光發亮的熱體,「其實同期的音樂人離開,對我來講壓力很大,除了心裡面的遺憾,也知道自己慢慢在面臨人生的過程。」

哈林遺憾表示,「我也不知道怎麼樣鼓勵別人,我自己打擊滿大的!韓賢光在我的腦海裏面,永遠強光四射,精力無限!」最後高呼:「Rock N roll Never Die, They Just Fade Away. (搖滾不死,他們只是消逝了)」要與所有人共勉。

