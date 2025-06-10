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67歲韓賢光打羽球上海猝逝！哈林大受打擊：對我來講壓力很大

韓賢光紀念音樂會在台北Legacy登場。（記者陽昕翰攝）韓賢光紀念音樂會在台北Legacy登場。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕67歲的資深音樂人韓賢光上月在上海打羽毛球時不幸猝逝，由於韓賢光生前身體非常硬朗，令許多星友都無法接受。「哈林」庾澄慶今天現身韓賢光的追思音樂會，直呼震撼、震驚，「韓賢光是狀況非常好的人，不只是精神狀態，彈琴的樣子跟年輕時都差不多！」

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韓賢光是「Starry Eyes幻眼合唱團｣的團長與貝斯手，1984年已逝的搖滾歌手薛岳主動邀請韓賢光擔任主唱一職，發行《搖滾舞臺》、《天梯-機場》、《不要在街上吻我》等專輯，成功進入華語唱片圈。

哈林致詞送別好友韓賢光。（記者陽昕翰攝）哈林致詞送別好友韓賢光。（記者陽昕翰攝）

哈林17歲就與韓賢光相識，稍早致詞說談到：「再次跟他接觸，是薛岳跟幻眼的時代。那時候我的第一首作品被他們採用，就覺得我紅了，當然是我錯誤的認知，接下來這段時間，我跟幻眼的合作非常頻繁。」

這幾年哈林與韓賢光仍有碰面，他稱韓賢光仍是發光發亮的熱體，「其實同期的音樂人離開，對我來講壓力很大，除了心裡面的遺憾，也知道自己慢慢在面臨人生的過程。」

哈林遺憾表示，「我也不知道怎麼樣鼓勵別人，我自己打擊滿大的！韓賢光在我的腦海裏面，永遠強光四射，精力無限！」最後高呼：「Rock N roll Never Die, They Just Fade Away. （搖滾不死，他們只是消逝了）」要與所有人共勉。

https://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/5070312

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