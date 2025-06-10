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「小蔡健雅」出道唱進15部戲劇！陳佩賢一聽外公聲音淚崩

陳佩賢因為聲線獨特，被封為「小蔡健雅」。（記者陳奕全攝）陳佩賢因為聲線獨特，被封為「小蔡健雅」。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕被譽為「OST唯一指定女聲」的馬來西亞歌手陳佩賢，今（10日）受邀來台擔任紅心字會「在我身邊」公益大使，親手為獨居長者們製作愛心便當，也現場獻唱新歌《在我身邊》。

26歲的陳佩賢2023年底推出首張個人專輯《I Am》，主打歌《21》MV在不到一年內突破700萬觀看次數，人氣急升。她早期曾參加台灣選秀節目，因為聲線獨特，被封為「小蔡健雅」，而出道以來短短時間內便演唱了15首電視劇主題曲，許多歌迷都是「先聽歌、再認人」，因此更被稱為「OST唯一指定女聲」。

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日前陳佩賢推出全新單曲《在我身邊》，歌曲甫上架即受到紅心字會關注，邀請她擔任公益大使。她分享這首歌的創作初衷時說：「有些愛，不是忘不了，而是從未離開。這不是一首呼喊的情歌，而是像呢喃一般，把心底那些沒說出口的話，慢慢唱給你聽。當你想起某個人、某段過去，或者正在經歷一段沒有結果的等待，這首歌會靜靜地陪著你，把眼淚留給旋律，把心事交給歌詞。」

陳佩賢親手為獨居長者們製作愛心便當。（記者陳奕全攝）陳佩賢親手為獨居長者們製作愛心便當。（記者陳奕全攝）

陳佩賢表示小時候參加歌唱比賽時，總是由外公、外婆開車載她前往，身上穿的比賽服也都是外婆與媽媽親手縫製。這次與長者們共餐、幫忙裝盛送往獨居長輩家的便當，讓她回憶湧現，「雖然自己現在是長期住在台灣，很多時候會很懷念外婆跟媽媽幫我準備的便當，我最喜歡外婆做的馬來西亞料理臭豆跟肉骨茶，這些都是我很懷念的味道。」

陳佩賢來台發展多年，每每回馬來西亞就會把握時間跟家人相處。（記者陳奕全攝）陳佩賢來台發展多年，每每回馬來西亞就會把握時間跟家人相處。（記者陳奕全攝）

談到與家人的相處方式，她表示：「只要回到馬來西亞，我都會帶全家人一起出去吃飯，然後一定要做一件事情就是『幫爺爺跟爸媽掏耳朵』，因為這是我們家人間，很親密的感情維繫方式。」陳佩賢分享有次上電台節目時，主持人特地錄下她爸爸、媽媽、外公、外婆和妹妹的聲音送給她作驚喜，「我一聽到外公的聲音，我就哭了，因為我覺得自己在外面打拼，家人是我最大的力量。」

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