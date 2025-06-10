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娛樂 最新消息

網美新婚夜「激戰20男」火速被退婚 公開新計畫再戰5000人

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色網美蒂芬妮（Tiffany Wisconsin）擁有亮眼外貌及姣好身材，在IG擁有超過28萬粉絲，她過去曾有一段婚姻，卻火速被男方退婚，近日她公開兩人決裂的原因，竟是因為她在新婚夜仍約20位男性激戰，事後丈夫看見影片氣炸。

情色網美蒂芬妮近日公開離婚原因。（翻攝自IG）情色網美蒂芬妮近日公開離婚原因。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，35歲的蒂芬妮是一名單親媽媽，2020年因為疫情肆虐，她為了擺脫經濟壓力開始經營成人平台，經常在網路分享與不同男人的性愛影片，而她的另一半也知道其工作內容，只不過要求婚後必須停止。

豈料，蒂芬妮早已安排好工作內容，新婚之夜竟激戰20位男性，並將過程拍成影片，事後丈夫也發現此事，導致兩人婚姻決裂，她在社群發文直呼：「這是我遇過最艱難的事！」

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不過，蒂芬妮沒有因此受挫，反而開始新計畫，跟上近期流行的「多人運動挑戰」，她宣布，將在一週內與5000名男性發生性關係，「我知道我做得到，雖然真的會很困難，但我不會一天完成，我會在一週內進行。」

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