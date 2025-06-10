晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

與王齊麟低調登記！十元證實婚訊「甜曬合照」曝最新動向

王齊麟去年（中）在隊友李洋（左）見證下，向十元求婚成功。（翻攝自臉書）王齊麟去年（中）在隊友李洋（左）見證下，向十元求婚成功。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕前樂天女孩「十元」陳詩媛去年答應奧運金牌國手王齊麟求婚，如今傳出兩人在雙方親友陪同下，已經完成結婚登記，對此，十元經紀人稍早也做出回應證實。

相關新聞：王齊麟陳詩媛爆低調登記結婚！曾喊話今年完婚「包樂天女孩表演」

王齊麟與陳詩媛常在社群上放閃，去年王齊麟求婚成功，今（10）日傳出小倆口已經低調在內湖戶政事務所完成登記，消息傳出後引起許多粉絲討論，經紀人也回應表示：「非常感謝祝福，齊麟＆十元明天剛好有個活動出席，會再統一跟大家分享心情。」十元稍早也在IG上曬出登記合照，甜蜜證實喜訊，至於婚禮經紀人透露目前還沒有規劃，後續有好消息會再跟大家說。

十元在社群上分享與王齊麟登記照。（翻攝自IG）十元在社群上分享與王齊麟登記照。（翻攝自IG）

王齊麟去年4月認愛十元，兩人不吝嗇高調曬恩愛，雖然去年8月曾因為陳詩媛到機場接機贏下奧運金牌的王齊麟，被酸太過高調，社群一度被惡意留言轟到十元決定關版，期間王齊麟堅定護愛、高EQ回應酸民，小倆口如今也修成正果，讓許多人稱羨不已。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中