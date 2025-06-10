與王齊麟低調登記！十元證實婚訊「甜曬合照」曝最新動向

王齊麟去年（中）在隊友李洋（左）見證下，向十元求婚成功。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕前樂天女孩「十元」陳詩媛去年答應奧運金牌國手王齊麟求婚，如今傳出兩人在雙方親友陪同下，已經完成結婚登記，對此，十元經紀人稍早也做出回應證實。

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王齊麟與陳詩媛常在社群上放閃，去年王齊麟求婚成功，今（10）日傳出小倆口已經低調在內湖戶政事務所完成登記，消息傳出後引起許多粉絲討論，經紀人也回應表示：「非常感謝祝福，齊麟＆十元明天剛好有個活動出席，會再統一跟大家分享心情。」十元稍早也在IG上曬出登記合照，甜蜜證實喜訊，至於婚禮經紀人透露目前還沒有規劃，後續有好消息會再跟大家說。

十元在社群上分享與王齊麟登記照。（翻攝自IG）

王齊麟去年4月認愛十元，兩人不吝嗇高調曬恩愛，雖然去年8月曾因為陳詩媛到機場接機贏下奧運金牌的王齊麟，被酸太過高調，社群一度被惡意留言轟到十元決定關版，期間王齊麟堅定護愛、高EQ回應酸民，小倆口如今也修成正果，讓許多人稱羨不已。

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