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娛樂 最新消息

王瞳《好運來》黑化女神回歸！復仇計畫藏童年陰影

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔強檔大戲《好運來》話題不斷，劇情高潮迭起，繼靜儀遭暗殺、林筳諭（勇兔飾）被誤會是兇手、傅子純設法找出真相後，昨晚（9日）播出創下平均收視3.32、最高一分鐘3.92的成績，吸引超過120萬人收看，勇奪收視冠軍。

《好運來》再添亮點，王瞳的回歸掀起新一波劇情高潮。（民視提供）《好運來》再添亮點，王瞳的回歸掀起新一波劇情高潮。（民視提供）

就在收視創高之際，劇情也迎來新爆點，實力派女星王瞳正式加入，飾演神秘角色「張孟婷」。她一登場便氣場全開，預告這個角色「為復仇而生」，將為劇情帶來巨大轉折，讓觀眾超級期待。

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王瞳開心表示：「真的讓大家久等了！這次一回歸就接到這麼有層次、這麼有挑戰性的角色，真的覺得是老天給我的禮物。」她坦言，為了詮釋張孟婷，開拍前花了大量時間釐清角色背景與心境變化，只為呈現最立體的角色樣貌。

《好運來》王瞳飾演神秘角色『張孟婷』一現身即震懾全場，揭開復仇序章。（民視提供）《好運來》王瞳飾演神秘角色『張孟婷』一現身即震懾全場，揭開復仇序章。（民視提供）

不只演技講究，連劇中一場鋼琴戲也親自上陣。劇情安排張孟婷彈奏經典樂曲《月光奏鳴曲》，王瞳為此特地提早兩天苦練。她笑說：「真的壓力爆炸，因為這首曲子一聽就知道有沒有練過，彈不好會被懂音樂的朋友笑死！」

沒想到這段演出也意外勾起童年學琴的記憶。王瞳回憶道：「小時候我很愛彈流行歌，但老師超嚴格，只要我偷偷彈非指定曲就會被打手，那時候對古典音樂有一種本能的恐懼。」多年後再碰《月光奏鳴曲》，她反而領悟到古典樂的美，也有些懊悔當年沒好好學。

王瞳坦言角色層次豐富、情緒轉折大，感謝對手演員曾子益的情緒回饋。（民視提供）王瞳坦言角色層次豐富、情緒轉折大，感謝對手演員曾子益的情緒回饋。（民視提供）

她透露此次角色內心戲豐富，對戲節奏也相當緊湊，「真的很謝謝劇組和對手演員，每天拍戲都像在打一場仗，但也很過癮，我很享受這種全力以赴的感覺。」接下來，她將與曾子益、徐千京有多場精彩對手戲，令觀眾期待指數飆升。

王瞳坦言，《好運來》不只是一次表演經驗，更像是全方位的自我挑戰與突破。「從角色功課、情緒轉折到彈鋼琴，我把每一場戲都當成比賽在拼，真的希望觀眾能看見，也喜歡這個不一樣的我。」

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