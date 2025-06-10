藍正龍前妻過48歲生日 「他」曝合照讚堅強

金鐘影帝藍正龍（左）與前妻周幼婷。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕金鐘影帝藍正龍前妻周幼婷今（10）過48歲生日，曾在2011年與她合作偶像劇《花是愛》的藝人金勤用心在個人社群帳號發暖心文章，並附上林利霏、周幼婷與他的合照，獻上滿滿祝福。

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金勤透露「今年是我們三個透過戲劇拍攝而認識的第十三年。今天是幼婷的生日。婷，妳一直是那個安靜但堅強、純粹而溫暖的存在」雖然不常見面，但金勤每次想起周幼婷，都認為她像一座不會動搖的小燈塔，默默散發光芒，照亮自己也照亮別人。

因戲結識而成為好友的（左起）林利霏、周幼婷、金勤。（翻攝自IG）

金勤感性說：「今天是妳的生日，我只想輕輕地說：每一件事，妳都做得非常好了，真的非常好。身為妳的朋友，明白且欽佩妳的堅毅和溫柔」照片中周幼婷開心笑著，手還放在兩位好友的臉頰上，金勤打趣：「別忘了，妳的身邊有兩個寶貝、有我們。妳還幫我們兩個縮臉」。

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金勤稱讚周幼婷就像是一座小燈塔，照亮自己也照亮別人。（翻攝自臉書）

周幼婷1999年曾與郭婷婷、林韋伶組成「3EP美少」，團體解散後投入廣告及連續劇、迷你劇拍攝，並於2012年以《黛比的幸福生活》奪下金鐘獎迷你影集／電視電影最佳女主角。2014年她與藍正龍登記結婚，兩人婚後育有1女1子，2023年兩人結束婚姻關係。

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