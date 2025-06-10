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李程彬床戲碰敏感部位惹怒女主角？林心如「出面調解」這樣回應

程予希在《有愛我們床上談》有許多親密戲。（TVBS提供）程予希在《有愛我們床上談》有許多親密戲。（TVBS提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘迷你劇戲王李程彬與程予希日前殺青林心如製作的新戲《有愛我們床上談》，劇中大尺度討論約砲話題，也少不了激情床戲，傳出李程彬拍床戲時誤觸敏感部位，惹程予希不爽，當場拍不下去，驚動製作人林心如都跳下來溝通，最後這場激情戲壓到最後才拍。而男女主角傳出因此有了心結，李程彬甚至在殺青酒後未跟劇組續攤。

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程予希在《有愛我們床上談》有許多親密戲。（TVBS提供）程予希在《有愛我們床上談》有許多親密戲。（TVBS提供）

對此，林心如今透過經紀人表示，「這是一部難度相對高的劇種，拍攝前也做了很多準備工作，導演、演員與工作人員大家都非常辛苦，壓力也可想而知。戲劇本來就是集體創作而成的成果，劇組就像是個大家庭，我們最期待的是希望眾人的努力會有最好的結果」。看來並未否認確實有此事發生。

這齣戲尺度大，當然也有親密指導，該劇的親密指導林微弋曾參與電影《破浪男女》、影集《此時此刻》，經驗豐富。

李程彬在《有愛我們床上談》飾演海王。（TVBS提供）李程彬在《有愛我們床上談》飾演海王。（TVBS提供）

此外，李程彬和程予希對於這樣「擦槍走火」一事，雙雙講好回應一樣內容如下：「《有愛我們床上談》日前已順利殺青，所有演員及劇組同仁皆盡心盡力專業完成。接下來將進入緊鑼密鼓的後製階段，謝謝大家關心，敬請期待優質作品。」

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