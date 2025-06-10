出席徐巧芯座談茶會挨轟！名嘴吳靜怡淚灑節目稱「遭設局」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全台大罷免即將進入第3階段投票，國民黨立委徐巧芯7日舉辦反罷免活動，名嘴「Grace」吳靜怡不僅現身會場，更被邀請上台，兩人舌戰近1小時，吳卻在辯論時脫口「從來沒有說徐巧芯不適任」，引起熱議，讓部分網友感到灰心。對此，吳靜怡9日登上節目吐露心聲，指自己只是里民，沒有要踢館，是遭設局，講到激動處，她也忍不住淚崩。

吳靜怡出席徐巧芯座談茶會挨轟。（翻攝自臉書）

吳靜怡近日登上節目《前進新台灣》透露，自己是以里民身分出席徐巧芯政策說明會，主持人追問，「那天本來沒有打算上台嗎？」她則說明，自己當時一個人坐在會場，若是要挑戰徐巧芯會帶著很多人，但並沒有，只是想要告訴大家「所有公民場域變成國民黨壟斷的平台，憑什麼？」

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吳靜怡自認做錯判斷，當天有70幾個人鼓譟要她上台，導致她擔心沒上去會完蛋，因此上台是以禮相待，卻讓支持罷免的網友對她感到灰心。她說，自己以為徐巧芯是一個立法委員，且媒體都在，可以好好的說話，所以一開始自己不可能去電爆、打臉徐巧芯，但是判斷錯了，不應該上去的。

吳靜怡淚灑節目。（翻攝自YT）

吳靜怡強調，自己跟國民黨不一樣，徐巧芯說：「國民黨都不要檢討，團結最重要」，但她會檢討，每一個人要罵她都可以，可是務必記得「大罷免一定要大成功」，連她都會被設局，未來全台灣都會被設局。

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