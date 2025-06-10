《阿叔》、《有生之年》歌比人紅！女星動念回家賣涼麵

〔記者傅茗渝／台北報導〕被譽為「OST唯一指定女聲」的馬來西亞歌手陳佩賢，今（10日）受邀來台擔任紅心字會「在我身邊」公益大使，親手為獨居長者們製作愛的便當。陳佩賢闖蕩異鄉，出道短短時間就演唱了15首電視劇的主題曲，包含《有生之年》、《阿叔 》、《阿榮與阿玉》、《他們創業的那些鳥事》等，卻出現「歌紅人不紅」的現況，對此她樂觀表示：「如果現在就放棄，那之前堅持是為了什麼？」

馬來西亞歌手陳佩賢受邀來台擔任紅心字會「在我身邊」公益大使。（記者陳奕全攝）

陳佩賢4月於華山Legacy舉辦首場個人演唱會「This Is Love」，親口邀請家人來台觀賞，沒想到爸媽第一反應竟是反問她：「妳有想我們來看嗎？」聽得她心頭一震說：「我就說當然想啊！第一場演唱會，當然想要讓家人陪我，一起見證我的成長。」眼看家人在台下支持，她當下沒哭出來，但內心非常感動，「他們真的就來台灣支持我了，對我來說是一件很大的鼓勵。」

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陳佩賢是新生代OST女聲代表。（記者陳奕全攝）

談及來台發展，陳佩賢坦言父母一開始超級擔心：，「女兒要自己出國闖，他們一定會想，我真的可以照顧好自己嗎？」但她很快就用行動說服父母，「我會每天跟他們聯繫，讓他們放心。我是報喜不報憂型的啦！像是一些小難過或小挫折，我就不會特別講，因為我知道他們會擔心。」

陳佩賢來台發展，家人是背後最大支持力量。（記者陳奕全攝）

陳佩賢成新生代OST女聲代表，歌曲比人先闖出知名度，會不會擔心自己不紅？陳佩賢表示做音樂的人都會希望有一天，大家會唱他們的歌，「我覺得『紅不紅』是很難去定義的，只要我有把我想做的音樂做好，分享出去，就會有跟我同頻率的聽眾出現，慢慢成為我的粉絲。」

陳佩賢4月於華山Legacy舉辦首場個人演唱會「This Is Love」，親口邀請家人來台觀賞。（記者陳奕全攝）

陳佩賢直言追夢過程不免迷惘，愛吃涼麵的她曾想說，哪天不當歌手了，就回馬來西亞賣涼麵，但她轉念一想，「我堅持這麼久，就覺得不能輕易放棄。每次在專場，看到粉絲留言、收到的禮物，我都會再拿出來看一次，重新讀一次，那些支持就像電池一樣，會讓我瞬間充飽電，元氣回來，我就繼續唱下去啦！」她也喊話再出新單曲或專輯，挑戰新的音樂風格。

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