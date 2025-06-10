TWICE來台開唱！白冰冰「TW ICE」梗圖瘋傳 本人樂回：被說像子瑜

〔記者林欣穎／台北報導〕韓國女子天團TWICE昨宣布將舉行全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，高雄場將在11月22日於世運主場館舉行，這也是TWICE出道10年首次正式來台，台籍成員子瑜將要回家的消息也讓許多粉絲振奮，有趣的是有網友將TWICE的巡迴宣傳海報P成白冰冰，稱她為「TW ICE」，白冰冰本人看到後也幽默轉發網友的創意。

白冰冰「TW ICE」版海報在網路上瘋傳。（翻攝自官網、臉書）

白冰冰稱讚網友做的海報相當有趣，她也為廣大歌迷高興，「他們喜歡的韓國女子團體TWICE就要來台灣表演了，大家在摩拳擦掌努力搶票之際，網友的創意令人莞爾。甚至有網友說周子瑜跟我年輕的時候有相似之處，也是一件令人很開心的事。」

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貼文曝光後也引起網友關注，白冰冰也在留言區感謝大家熱烈的迴響，「子瑜是青春無敵韓團門面，我只是青春回憶錄裡的一頁～但能被粉絲提到，真的也是一種榮幸！喜歡Twice、愛子瑜的粉絲們別太認真喔，我們這邊走的是『一秒像、一世夢』的親民路線，笑一笑，心情也Twice甜、twice好。」

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