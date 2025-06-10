金曲獎首波表演嘉賓曝光 MISIA暌違7年再度來台

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎將於6月28日在台北小巨蛋盛大登場，今（10）日釋出首波表演嘉賓，邀請到日本歌手MISIA暌違7年再度來台演出。去年原定於台北舉辦的個人演唱會，因花蓮強震影響臨時取消，令許多歌迷朋友感到遺憾，這次MISIA獲金曲獎邀請再度來台，讓粉絲們都相當期待。

MISIA暌違7年再度來台，將於月底參與金曲獎。（台視提供）

MISIA於5月28日發行了暌違3年半的原創專輯《LOVE NEVER DIES》，延續她一貫深情動人的風格，透過音樂傳遞愛與希望。這次來台參與金曲獎，MISIA感到相當榮幸，「距離上一次在臺灣演唱，已經是2018年6月的事了，算起來也時隔近7年。原本預計在去年四月舉辦的臺灣演唱會，也因為地震的關係而無法成行，這段時間我一直期待著能有機會把歌聲帶給大家。這次終於能再次來到臺灣唱歌，真的很高興。我將用滿滿的心意演唱。」

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《第36屆金曲獎頒獎典禮》將於6月28日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視於當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台與金曲YouTube播出。《2025金曲國際音樂節》將於今年6月25日至27日舉辦「音樂論壇」、「商務媒合會」、「商務交流會」、「金曲Showcase售票演唱會」等系列活動。

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