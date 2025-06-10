劉品言閃婚連晨翔！《綠光森林》立威廉手捧頭紗送祝福

劉品言宣布閃婚連晨翔，昔搭檔立威廉（左）送上祝福。（翻攝自微博、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲女星劉品言昨（9）日在社群宣布與小3歲男星連晨翔結婚，且年底將迎來新生命的誕生，可謂是雙喜臨門，消息一出獲外界滿滿祝福，曾與劉品言合作偶像劇《綠光森林》的新加坡籍混血男星立威廉，也在微博送祝福。

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劉品言、立威廉在2005年合演偶像劇《綠光森林》。（資料照）

劉品言、立威廉曾在2005年合演偶像劇《綠光森林》，立威廉在劇中飾演執行長「威廉」，國小時就對劉品言飾演的女主角「蘇菲」一見鍾情，後來因出國深造與女主角斷聯，回國誤將蘇菲姊姊「蘇珊」認成蘇菲，所幸最後仍成功與蘇菲相認並相愛。

立威廉於微博寫下給劉品言的祝福。（翻攝自微博）

如今劉品言在現實生活中找到真命天子，立威廉於10日在微博寫下祝福：「執行長希望妳一直幸福下去，Congratulations my dear sophie！（恭喜我親愛的蘇菲）」，更曬出手捧頭紗及捧花的影片，短短幾秒就讓劇迷夢回《綠光森林》。

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