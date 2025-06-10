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娛樂 最新消息

不老女神吳辰君一健康理由 捐血被拒

90年代港產片女神吳辰君剛出道時外型亮眼（右圖），今年46歲的她剪去長髮，近來以幹練外型被讚凍齡有成。（香港星島日報）90年代港產片女神吳辰君剛出道時外型亮眼（右圖），今年46歲的她剪去長髮，近來以幹練外型被讚凍齡有成。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕90年代港產片女神吳辰君2012年成為人妻後淡出幕前，近年在社交平台相當活躍，不時分享一對兒女照片，雖已年屆46歲但凍齡有成，被讚婚姻生活美滿。

吳辰君前陣子分享近照，只見她身穿上全黑連身裙，大曬白滑美腿，最吸睛是剪去一頭長髮，換上俏麗新髮型，被狂讚「清爽又幹練」。

相關新聞：90年代女神吳辰君 44歲凍齡樣貌曝光

港媒報導，吳辰君日前曾發文透露參與學校組織捐血活動，因不符合抽血標準遭拒絕，更被建議改變習慣，希望她2個月後再嘗試。

吳辰君近日分享近照，她身穿全黑連身裙，大曬白滑美腿。（香港星島日報）吳辰君近日分享近照，她身穿全黑連身裙，大曬白滑美腿。（香港星島日報）

吳辰君透露在捐血時檢測結果，顯示她血液鐵值含量11.9，未達12.5抽血標準，醫護人員建議她：「改掉邊喝咖啡邊吃早餐習慣，因為咖啡會阻礙吸收食物的營養和鐵質。」抽血護士提醒她咖啡至少要用餐前後間隔1小時，另外也鼓勵她調整2個月後再來試試捐血。

她前陣子抽血被退貨。（香港星島日報）她前陣子抽血被退貨。（香港星島日報）

台灣出生的吳辰君16歲出道，當年憑成龍電影《警察故事4之簡單任務》走紅，其後接拍多部電影，包括《超級無敵追女仔2狗仔雄心》、《半生緣》、《黑金》、《猛鬼食人胎》及《玻璃樽》等，成為90年代紅極一時女星。

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