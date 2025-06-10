劉品言閃婚「主持動向曝」 傳婉拒《熱吵店》藏玄機

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言昨在社群宣布雙喜臨門好消息，老公是小她3歲的男星連晨翔，兩人將迎來新生命誕生，消息曝光獲得滿滿祝福。而劉品言無預警升格人妻、人母引發討論，目前由她主持的鏡電視《誰來演戲》已經錄製完畢，如今也傳出有製作單位有意找她接《11點熱吵店》。

劉品言今年初出席鏡電視《誰來演戲》第二季開播記者會。（資料照，記者陳奕全攝）

據悉在Melody拋出《熱吵店》的請辭後，製作單位就有找上劉品言代班，不過劉品言考慮了一週後決定婉拒，當時製作單位還不解其原因，隨著她昨天公布的喜訊，答案也水落石出。有關《熱吵店》接棒主持人選備受討論，對此，電視台稍早也回應表示：「謝謝大家對《11點熱吵店》的關心與支持，對於主持人選，Melody仍會錄影到6月底，節目7月將洽談各方代班主持人，後續正式接替人選，製作單位正在積極討論安排中。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞 命中注定！連晨翔理想型 3條件全指向劉品言

而劉品言原本有意在產後主持今年「台北最嗨新年城」跨年晚會，不過後來未能合作成功破局。劉品言今年初主持的《誰來演戲》第二季開播，挑戰在車上訪問藝人，展現高超車技，而該節目在今年2月初就已經先錄製完畢，至於是否會有下一季，目前則還未有新消息。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法