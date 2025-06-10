與周董有志一同 告五人遠赴披頭四「艾比路」錄音室做大事

〔記者陳慧玲／台北報導〕最近天王「周董」周杰倫剛上線他去英國披頭四「艾比路」錄音室即興創作的《即興曲》，而人氣樂團告五人也有志一同，新專輯同樣選在這擁有94年歷史的殿堂級錄音室完成錄音，成為第一組整張專輯都在此錄製的華語歌手。

告五人去年曾去知名的艾比路斑馬線朝聖。（相信音樂提供）

今年農曆過年時，告五人僅和家人吃團圓飯，大年初一就飛往英國倫敦，為的就是前進「艾比路」錄音室錄製新專輯，去年告五人去倫敦巡演時團員曾去朝聖知名的艾比路斑馬線，另外也許下心願：「如果能在艾比路錄音室錄音就好了！」而這願望真的實現了。

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告五人今年圓夢進入艾比路錄音室完成新專輯錄音。（相信音樂提供）

雲安談到：「來到了Abbey Road，一個流行音樂史上非常重要的地方，從小到大那些影響你的音樂，全都在這裡誕生。」他還說：「這邊的空間感完全不同，我很喜歡這個溫暖的感覺。」哲謙也表示：「能夠在這麼大的世界級殿堂錄音，真的非常期待。」

告五人曾到倫敦巡演並許下心願。（相信音樂提供）

在專輯推出前，告五人將先分享英國錄音紀實紀錄《Accusefive IV:To Dream,To Live,To Record 告五人：就像那些要命的儍瓜on the Road 》，讓歌迷看到他們首次登上世界級錄音殿堂的心境與過程，內容將在YouTube分為3集播出，分別於6月12、14與18日晚上9點登場。

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