《紅人榜》女星出事了！高燒送醫 通靈請託原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕自《超級紅人榜》脫穎而出的林琇琪，受封「仙界口譯姐」，她的新專輯頻遭亂流逆襲，錄音前一天高燒掛急診吊點滴，急通靈請託，幸好順利錄唱。

林琇琪推出新專輯《愛你我驕傲》，她說：「新歌唱出新時代女性的愛情觀，像是我的心聲，在家練唱超過50遍以上，自己特別設計的轉音，在錄音室感動得數度熱淚哽咽。」

請繼續往下閱讀...

林琇琪有「仙界口譯姐」的稱號。（豪記唱片提供）

對於新專輯頻遭亂流突襲，林琇琪直呼是好事多磨，許多狀況巧合相繼上門，「錄音前一天，重感冒發高燒，掛急診吊點滴，第二天強打精神，趕赴錄音，鼻音超重的，好強的我不願耽誤工作進度，心中非常專注的默念求助媽祖娘娘。」

所幸默念請願後，林琇琪踏進錄音室，錄唱第一首歌就漸入佳境，而錄音結束後，她竟然激動大哭，「跟製作人討論時，濃郁的鼻音漸漸消失了，竟神奇的順利錄製完成。」

林琇琪推出新專輯《愛你我驕傲》。（豪記唱片提供）

憑著念力與神明幫忙，林琇琪分享一路走來，歷經許多的關卡，體悟到世事不可能一步到位，「沒有一步登天，凡事先苦後甘，打擊越大，越會成功，折磨越多，錢賺得越多。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法