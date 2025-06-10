剛甜蜜宣布新婚懷孕喜訊！劉品言挺孕肚驚曝「想殺老公」時刻

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言、連晨翔合作戲劇擦出愛火，昨無預警宣布結婚喜訊，劉品言還透露目前懷孕中，預產期預計落在年底，夫妻倆雖暫無舉辦婚宴的計畫，但已全心投入迎接新生命的準備，開啟人生全新篇章。而他們的好友在拍攝婚紗時，分別問這對新婚夫妻「想殺對方的時刻」，劉品言碎念表示：「真的滿多的。」並稱「他昨天晚上沒有夾給我紅蟳米糕的紅蟳！」果真是吃貨。

連晨翔不懂女人心海底針。（翻攝自IG）

她強調連晨翔給她的只有米糕，沒有紅蟳的蛋，「我隔壁的夫妻有啊。」而連晨翔被問一樣的問題，竟拋開求生慾，先開玩笑表示有，後來卻講不出實際例子才說：「有時候不知道她在不開心什麼。」且拍攝時，劉品言挺出小小的孕肚，坐在沙發上，還下意識用手撫摸，讓人看了很溫暖。

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劉品言邊摸孕肚邊思索問題。（翻攝自IG）

後來2人被問到「愛上對方的瞬間」，連晨翔說：「跟她聊天，笑的時候。」他說自己喜歡看劉品言吃東西。劉品言則說她腳沒受傷時，連晨翔有一回主動蹲下幫她綁鞋帶，讓她怦然心跳。

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