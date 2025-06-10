傳奇AV女優被綑綁樹上 衰遇地震遭丟包10分鐘

濱崎真緒2012年進軍暗黑界，憑藉亮眼外貌及F級傲人身材，吸引大票粉絲喜愛。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕日本傳奇AV女優濱崎真緒2012年進軍暗黑界，憑藉亮眼外貌及F級傲人身材，吸引大票粉絲喜愛，卻在去年宣布引退，不少老司機心碎，所幸她轉型成DJ，活躍於亞洲各大城市。

相關新聞：（影）被開價一天2200萬！ 傳奇AV女優揭「富豪飯局」內幕

請繼續往下閱讀...

從18歲入行至今的濱崎真緒，13年來拍攝逾2000部作品，日前她為香港ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》擔任節目嘉賓，坦言自己作為知名女優，每天必須喝高達10公升的水，以求拍攝效果真實，卻因此長期受膀胱炎和水中毒所困擾，只能以梅子補充鹽分來緩解。

她入行13年來共拍攝逾2000部作品。（翻攝自IG）

節目上，濱崎真緒也回憶一次令她畢生難忘經歷，自己在某次拍攝需要被綑綁在樹上，竟遇上地震，所有工作人員落慌而逃，留下她一人吊在樹上10多分鐘，直到地震結束工作人員才驚覺她被遺忘。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法