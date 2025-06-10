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娛樂 音樂

比髮香區還香！大巨蛋洗手乳被討論到爆 50萬人想知道結果

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑一連兩場大巨蛋演唱會落幕，歌迷看到他搭上要價800萬，特製的FINAL LAP造型鋼琴跑車環繞全場時都興奮不已，不過JJ演唱會結束後，意外爆紅的話題則是他演出時，大巨蛋廁所的洗手乳到底是哪一牌？

大巨蛋社群小編很會，利用網友熱烈討論大巨蛋洗手乳之際，在限動分享「園區日常checklist」，包括場地整潔、設施巡查，還有「洗手乳被觀眾討論到爆」，笑說：「有點太紅了吧。」

林俊傑演唱會落幕，意外掀起大巨蛋洗手乳討論熱潮。（JFJ PRODUCTIONS提供）林俊傑演唱會落幕，意外掀起大巨蛋洗手乳討論熱潮。（JFJ PRODUCTIONS提供）

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主要是有網友在看完JJ演唱會後，在社群提問：「誰知道林俊傑演唱會，大巨蛋廁所放的洗手乳是哪個品牌嗎？太香了，想要買一罐。」目前發文瀏覽人次已接近50萬次，大家都好奇大巨蛋洗手乳到底多香？

看到這發文，不少網友直呼後悔沒有在大巨蛋用用看這款洗手乳，也有網友因為同樣覺得很香，特別拍下照片解答，原來大巨蛋配置的洗手乳原產地是阿拉伯，味道則是「肉豆蔻花香」，網友笑說，該品牌業務可能會有意外驚喜，莫名其妙就業績飆升，也有網友擔心這下要缺貨了。

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