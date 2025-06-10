喜劇天王拍動作戲被砸到見紅！豪氣不喊苦「因為我片酬高」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕曾在2020年掀起話題、還入圍金馬獎兩項大獎的新加坡電影《男兒王》，時隔5年推出續集《男兒王2》，再度由入圍金馬影帝的新加坡喜劇天王李國煌領軍，原班人馬全員回歸，更出國和泰國變妝皇后比美、比歌聲、比舞蹈，再掀變妝歌舞風潮。

李國煌（中）在《男兒王2》上演動作戲，拍到受傷見血。（華映提供）

《男兒王2》除了更華麗的服裝及熱鬧有趣的歌舞場面，還加了動作場面，讓電影內容更加緊張豐富。這次戲組一到泰國就連拍4天動作打架場面，而李國煌為了拍攝動作戲還受傷見血，在採排時，一個不小心，被對手演員手中的椅子砸到手臂，當場破皮流血，趕快送醫院檢查並處理止血，但他包紮好傷口又立刻回劇組報到。

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李國煌回憶拍第一集時，手指撞歪了，當場也自己拉直繼續拍，直言：「每一次拍《男兒王》都受傷，拍其他電影都沒事。」面對二度掛彩，他幽默回應：「這一點都不辛苦，因為我片酬高，可以扛得住。」

李國煌回歸《男兒王2》，笑言片酬高所以不喊苦。（華映提供）

比起拍動作場面受傷，李國煌覺得拍跳舞戲才是真的辛苦，因為Queen成員們都必需穿上6吋超高高跟鞋載歌載舞，而且也是一口氣連拍四天的跳舞戲，跳到最後一天時，讓他們直呼是體力及意志力的強大考驗。

李國煌直言在《男兒王2》的跳舞戲比動作戲更苦。（華映提供）

而編劇兼演員的賴宇涵則是穿高跟鞋跳舞時，不小心扭傷了腳，但為了不延誤進度，仍硬是把腫脹的腳擠進高跟鞋中咬牙拍攝，李國煌也說：「跳舞和打架要二選一的話，我一定選打架，畢竟我們都可以穿著平底鞋去打！」《男兒王2》將於6月13日在台上映。

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