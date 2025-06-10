真人版《馴龍高手》飆好評！星二代表現亮眼親回應網友評論

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠全新真人版《馴龍高手》於爛番茄影評網正式開盤，獲得84%新鮮度，在近年動畫改編真人電影中名列前茅。在片中飾演女主角「亞斯翠」的妮可帕克近日受訪，提到自己和動畫版中角色外型差異表示絲毫不在意，直說「我根本不在意，也不會重視你對我髮型的意見！」

妮可帕克（左）和梅森塔姆斯在《馴龍高手》配對，一同騎上沒牙翱翔天際。（UIP提供）

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20歲的妮可出身演藝世家，父親是導演歐帕克，母親則是《不可能的任務2》、《西方極樂園》女星譚蒂紐頓。她的出道作品也是動畫改編真人電影《小飛象》，也曾於熱門影集《最後生還者》飾演首季主角喬爾的女兒「莎拉」。提到部分網友批評她沒有動畫中「亞斯翠」的金髮碧眼外型，她接受《倫敦時報》訪問時表示，對這類評論不放在心上。

妮可表示：「有些人真的很愛原本的動畫電影，也希望能在新版中看到一模一樣的還原，我真心希望你們仍能從新版中找到你喜歡的地方。不過，對於那些仇視多元、排斥改變的人，我真的不在乎。」她接著說：「如果我平常根本不會在意你對其他事情的意見，我當然也不會在乎你對我頭髮的看法。如果我在意，我早就瘋了。」

妮可帕克（右）和梅森塔姆斯一同出席《馴龍高手》洛杉磯首映會。（UIP提供）

她補充，自己小時候在好萊塢鮮少看到「混血或黑人偶像」的代表性，如今產業的變化讓她覺得「非常特別」，但也表示：「這當然還有很長一段路要走，尤其是女性方面，無論是新角色、原創作品或女性主導的故事，但我認為一切都在改變，我希望有一天我也能成為推動這股改變的一份子。」

片中妮可和飾演「小嗝嗝」的梅森塔姆斯配對相當出色，《綜藝》的影評人德布魯格在評論中盛讚妮可的演出：「亞絲翠一向是整部作品中最獨立的角色，而在帕克的詮釋下，她與小嗝嗝的戀情散發出克拉克肯特與露薏絲蓮恩（超人男女主角）的氛圍，尤其是他們一同翱翔天際的時候。」

妮可帕克開心出席《馴龍高手》洛杉磯首映會。（UIP提供）

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《馴龍高手》將於明天（11日）中、英文版同步在台上映，還有3D、IMAX、4DX、MX4D、DOLBY CINEMA、SCREEN X等版本同步登場。

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