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娛樂 音樂

林宥嘉「鬼附身」無法控制身體 假扮醫生進鬼屋好驚悚

〔記者陳慧玲／台北報導〕林宥嘉未入圍本屆金曲獎，不少歌迷都為他感到遺憾，他推出新歌《鬼屋》MV，同樣引起很大討論，主要是內容有點驚悚，林宥嘉的暗黑演出也讓歌迷嚇一跳。

林宥嘉在《鬼屋》MV中有暗黑演出。（華研提供）林宥嘉在《鬼屋》MV中有暗黑演出。（華研提供）

《鬼屋》是一首以「鬼附身」為主題的歌，描述當一個人生命中的傷口無法癒合時，可能會變成黑暗入侵的洞口，使其出現自我傷害、甚至傷害他人的行為。

林宥嘉在《鬼屋》MV中演出引起討論。（華研提供）林宥嘉在《鬼屋》MV中演出引起討論。（華研提供）

林宥嘉表示︰「《鬼屋》的音樂用強烈的律動來呈現，也表達被鬼附身、無法控制自己身體的狀態。」MV中他飾演一個長期遭遇不公平對待、經常被欺負的人，覺得生活中受到許多壓迫，也因此被黑暗佔領，最終失控，甚至假扮醫生，不計後果地去做傷害別人的事情。

林宥嘉（左）的《鬼屋》MV內容有點驚悚。（華研提供）林宥嘉（左）的《鬼屋》MV內容有點驚悚。（華研提供）

儘管林宥嘉的《鬼屋》MV內容有點驚悚，但他想透過歌曲表達：「每個人不管在什麼樣的困難或壓力下，都不要去傷害自己的身體，也不能去傷害別人。」

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