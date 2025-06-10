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娛樂 最新消息

AKIRA師弟形象大毀！男團隊長私吞現金又蹭飯 偷竊遭逮暫退演藝圈

AKIRA（左）師弟、男團DEEP隊長TAKA（右），因涉偷竊案宣布全面終止演藝活動。（翻攝自IG）AKIRA（左）師弟、男團DEEP隊長TAKA（右），因涉偷竊案宣布全面終止演藝活動。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男團DEEP為經紀公司LDH主力男團之一，也是國民姊夫AKIRA的師弟，怎料近日卻傳出41歲隊長「TAKA」木村貴浩涉超商竊盜案，使整團形象受創，昨（9）日TAKA透過經紀公司發布聲明，將暫時全面停止演藝活動。

相關新聞：AKIRA師弟闖禍了！超商偷212元商品遭逮「團員爆氣嗆解散」

據日媒《週刊文春》報導，TAKA於4月22日現身東京澀谷一間便利商店，當場被員工抓包未結帳就將商品帶出店外，警方獲報後迅速將他帶回調查。TAKA事後坦承偷竊行為，當場支付了約1千日圓（約新台幣212元）賠償，雖未遭提告，但此事仍引發極大爭議。TAKA失格的行為也惹怒了DEEP其他成員，而除了偷竊，TAKA也多次捲入金錢糾紛，甚至做出撿成員錢包私吞現金、蹭吃蹭喝等行徑。

偷竊事件後，TAKA坦承自己長期有精神方面問題，經由醫師診斷後，證實他需要一段時間靜養，為了防止類似情況再度發生，公司決定TAKA暫停所有演藝活動。

TAKA（中）將不出席7月3日的巡演，活動由其餘成員照常進行。（翻攝自IG）TAKA（中）將不出席7月3日的巡演，活動由其餘成員照常進行。（翻攝自IG）

昨（9）日LDH對外表示：「我們深刻反省在管理監督上的不足，也已對TAKA進行嚴重警告與指導。TAKA本人對此次事件也表達深刻反省與歉意」，此外TAKA也不會參與將於7月3日開跑的巡迴演唱會，將由其餘成員照常進行。

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