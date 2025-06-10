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娛樂 日韓

韓人氣男團「睡覺動作」獲讚天才 爭奪金牌動搖10年友情

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《NANA bnb with SEVENTEEN》由「羅PD」攜手人氣男團SEVENTEEN打造，台灣「克拉」（粉絲名）更是火力全開，全力支持《NANA bnb with SEVENTEEN》衝上Hami Video全館排行第三，成績亮眼。

SEVENTEEN在團康遊戲「比手畫腳」中展現驚人默契與智慧，憑藉多年偶像經驗巧解高難度詞彙，其中JUN文俊輝比了一個睡覺的動作，讓團員紛紛讚歎：「太厲害了，天才！」連「機智代表」羅PD都大讚：「詮釋得太好了！」只有猜題的SEUNGKWAN勝寛依然一臉困惑的模樣，讓全場笑翻。

SEVENTEEN綜藝感十足，讓許多粉絲笑到肚子痛。（Hami Video提供）SEVENTEEN綜藝感十足，讓許多粉絲笑到肚子痛。（Hami Video提供）

為慶祝SEVENTEEN出道10周年，羅PD這回更下重本祭出「純金紀念獎牌」作為獎品，讓成員們展開前所未有的「獎學問答」對決，團員也將為爭奪金牌火力全開，意外成為「動搖10年友情」的激烈遊戲。

成員們為了回歸樂壇，原本幻想錄影當天要挑戰間歇性斷食，卻在美食誘惑前紛紛投降，一碗拌麵料理就成功喚回成員們的食慾，另一個高潮是DK對著鏡頭大喊「羅暎錫！你給我出來！」逗趣片段引發眾人爆笑。

近期，無論是韓網、日網還是國際社群平台，滿滿都是被SEVENTEEN成員笑翻的觀眾留言，韓國粉絲在X分享：「The 8徐明浩和DK因為緊張抱在一起，結果變成了愛心形狀，太搞笑了！」

SEVENTEEN勝寬（右）一臉呆萌。（Hami Video提供）SEVENTEEN勝寬（右）一臉呆萌。（Hami Video提供）

有日本粉絲形容：「如果說《NANA TOUR》像修學旅行，那《NANA bnb》就像林間夏令營一樣，真的太棒了！」Reddit上更有國際粉絲大讚：「我真的很愛羅PD的剪輯團隊！超棒！S.COUPS這次能一起出演，他看起來超級開心！」

台灣粉絲此次能透過Hami Video全台獨家首播，第一時間收看節目。有粉絲在Threads分享：「開頭10分鐘內就好想要分享，是因為看繁體中文太順所以不小心就感動了嗎？光是看到PD們為每個成員專屬的稱呼就覺得太喜歡了。」

也有粉絲留言表示：「SEVENTEEN綜藝感沒話說，第一集就笑到肚子痛」、「看完第一集，感受到成員們的真實互動和深厚友情，真的很感動。」《NANA bnb with SEVENTEEN》每週一於Hami Video獨家跟播。

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