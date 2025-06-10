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準金曲歌后不藏了！魏如萱鬆口談心中「遺珠」

魏如萱喜事連發，近期更首度與耳機品牌合作。（soundcore提供）魏如萱喜事連發，近期更首度與耳機品牌合作。（soundcore提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「娃娃」魏如萱以《珍珠刑》入圍第36屆金曲獎四項大獎，也是她六度問鼎金曲歌后。談到入圍心情，她坦言，「2024一整年其實有非常多優秀的作品和音樂人發行專輯，其實我心裡也有些遺珠名單，所以看到自己入圍四項大獎，真的覺得很幸運。」

不僅音樂成績表現亮眼，近期她更首度與耳機品牌合作，成為soundcore的品牌大使，日前拍攝品牌形象素材，現場她特別點播私藏歌單，一邊拍攝一邊隨節奏舞動，整個人沉浸在音樂中，「音樂可以讓我很快轉換狀態，雖然人當時在現場，但在聽歌時會讓我輕易連結到某段記憶，情緒就會瞬間切換到另一個空間。」

魏如萱喜事連發，近期更首度與耳機品牌合作。（soundcore提供）魏如萱喜事連發，近期更首度與耳機品牌合作。（soundcore提供）

她也笑談當時棚拍的趣事，由於耳機降噪效果太好，有幾度完全沒聽見攝影師的指令，「他們叫了好幾次我才回神！」又因現場沒有擺放鏡子，不曉得自己的手擺拍起來的模樣，只好由攝影師協助「喬手指」，她自嘲，「我的手指像在跳舞般，都被自己逗笑了。」

魏如萱喜事連發，近期更首度與耳機品牌合作。（soundcore提供）魏如萱喜事連發，近期更首度與耳機品牌合作。（soundcore提供）

她馬不停蹄投入各項行程，同步籌備6月14、15日即將登場的台北、高雄簽唱會，此外，今年已邀集多位藝人參與其音樂作品，包括楊祐寧、竇靖童皆驚喜獻聲，最近更與馬天佑合唱粵語新歌，提到未來最想合作的對象，魏如萱語帶神秘提到，「我每次提前說出來就會破滅，還是不說比較保險！」

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