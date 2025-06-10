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未滿14歲犯罪不會被抓！日少年機關算盡「勒索大人」鉅款

岡田將生（左）在《壞小孩契約》演出歹毒的富家女婿東昇，右為羽村仁成。（晨曲電影提供）岡田將生（左）在《壞小孩契約》演出歹毒的富家女婿東昇，右為羽村仁成。（晨曲電影提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本少年犯罪頻傳，其中《酒鬼薔薇聖斗事件》讓少年法年紀下修到14歲，低於14歲不會受到刑事罰責！最新日片《壞小孩契約》中，13歲少年安室朝陽同樣語出驚人表示「不管幹了什麼，不到14歲的話不會被抓，少年保護法這樣規定的。」

《壞小孩契約》改編自中國作家紫金陳的懸疑犯罪作品《壞小孩》，曾被改編為中國夯劇《隱密的角落》，飄洋過海到了日本，情節彷彿電影《告白》遇上《死亡筆記本》的賭命鬥智情節。

羽村仁成（左）飾演的安室朝陽帶頭作怪，拿著錄影畫面要脅大人。（晨曲電影提供）羽村仁成（左）飾演的安室朝陽帶頭作怪，拿著錄影畫面要脅大人。（晨曲電影提供）

《壞小孩契約》講述安室朝陽與朋友在海邊玩耍時，意外錄下岡田將生飾演的「富家女婿」東昇，親手將岳父母殘忍地推下懸崖殺害的畫面，心生歹念的他們，仗著年紀小不受法律制裁，於是拿著錄影畫面去跟東昇勒索鉅款，邪惡對決就此展開。

《壞小孩契約》融入日本對少年法與青少年犯罪的議題探討，拍出中國影劇無法呈現的大尺度內容；演出安室朝陽的羽村仁成和前輩岡田將生、黑木華等人對戲毫不遜色，獲藍絲帶、報知、每日電影獎等多項新人獎提名。《壞小孩契約》將於20日在台上映。

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