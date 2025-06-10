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娛樂 電視

男星當導遊狂凸槌！李岳訂錯機票、看錯時間 眾人全傻眼

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人李岳近年斜槓多重身分，不僅有自己的直播節目《李岳FUN 4夜》，也投資益生菌、舞蹈教室等副業，近期在忙碌的工作空檔中，擠出時間與友人一同快閃日本，出國經驗豐富的他，還自願當起朋友們的導遊，沒想到一路上是「凸槌」連連，不僅訂錯機票、誤刪訂票憑證，還看錯班機時間，讓這趟日本自由行災難連連。

李岳回國後分享，因為自己從以前到現在去過日本非常多次，但這次同行的朋友們有人完全沒有去過日本，因此他自告奮勇表示，要當一個稱職的導遊，幫他們安排所有的行程。沒想到第一步訂機票就出包，不僅忘記預訂自己的機票與飯店，還在訂機票時，誤將友人姓名打錯字，幸虧遇到好心的地勤人員幫他們解危，才虛驚一場，一行人順利飛達日本。

李岳與友人到日本旅遊，自願當導遊卻狀況連連。（李岳提供）李岳與友人到日本旅遊，自願當導遊卻狀況連連。（李岳提供）

雖然平安落地，但出包事件還在持續，在李岳的安排下，他們一行人來到哈利波特影城，但在門口驗票時，李岳遲遲找不到當初訂門票的信件，折騰許久才發現是自己誤刪信件，最後從垃圾桶郵件當中把訂票憑證找回來，大家才能順利入園。

最後旅途結束前，一行人要準備搭機返台，導遊李岳「凸槌」的小毛病再發，竟然看錯班機時間，帶著一行人浩浩蕩蕩來到機場，才發現竟提早了4個多小時抵達機場，令大家不禁一臉錯愕，幸好李岳趕緊緩頰，自願淪為「顧包俠」，讓同行友人在機場購物、逛街、打發時間。

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