本土劇男星馬幼興好福氣 同框24歲兒「基因太強大」

馬幼興好福氣，兒子剛過24歲生日，要準備享清福了。（翻攝自馬幼興臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕52歲本土劇男星馬幼興出道逾30年，是觀眾在本土劇中非常熟悉面孔，常飾演反派角色有「惡男專業戶」封號，但私底下的馬幼興可是不折不扣暖爸，令外界大感意外的是他基因太強大，兒子長得跟他一模一樣，且24歲兒子剛退伍。

今（10）日上午，馬幼興開心在臉書發文透露6日兒子平安退伍，接著8日又過24歲生日，他以為人父喜曝父子同框說：「兒子慶生格外有意義，退役的成長也將邁入真正的男人世界，寶貝兒子，接下來不論是繼續唸書還是就業，做父母的我們都會給予最大的支持。」

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兒子神似馬幼興，小孩真的不能偷生。（翻攝自馬幼興臉書）

暖爸馬幼興也不忘提醒兒子：「重要的是把每一天都過好，我們才能放心，未來的路要靠自己努力開創，做父母的我們沒辦法陪你走到最後，願你～平安健康，順順利利，生日快樂。」

馬幼興經紀人林美玉稍早也向記者豎起大拇指誇讚說：「馬幼興很努力，希望他的演出被看見。」話語中盡是滿滿期許與肯定。

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