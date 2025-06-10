晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

本土劇男星馬幼興好福氣 同框24歲兒「基因太強大」

馬幼興好福氣，兒子剛過24歲生日，要準備享清福了。（翻攝自馬幼興臉書）馬幼興好福氣，兒子剛過24歲生日，要準備享清福了。（翻攝自馬幼興臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕52歲本土劇男星馬幼興出道逾30年，是觀眾在本土劇中非常熟悉面孔，常飾演反派角色有「惡男專業戶」封號，但私底下的馬幼興可是不折不扣暖爸，令外界大感意外的是他基因太強大，兒子長得跟他一模一樣，且24歲兒子剛退伍。

今（10）日上午，馬幼興開心在臉書發文透露6日兒子平安退伍，接著8日又過24歲生日，他以為人父喜曝父子同框說：「兒子慶生格外有意義，退役的成長也將邁入真正的男人世界，寶貝兒子，接下來不論是繼續唸書還是就業，做父母的我們都會給予最大的支持。」

兒子神似馬幼興，小孩真的不能偷生。（翻攝自馬幼興臉書）兒子神似馬幼興，小孩真的不能偷生。（翻攝自馬幼興臉書）

暖爸馬幼興也不忘提醒兒子：「重要的是把每一天都過好，我們才能放心，未來的路要靠自己努力開創，做父母的我們沒辦法陪你走到最後，願你～平安健康，順順利利，生日快樂。」

馬幼興經紀人林美玉稍早也向記者豎起大拇指誇讚說：「馬幼興很努力，希望他的演出被看見。」話語中盡是滿滿期許與肯定。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中