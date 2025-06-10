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娛樂 最新消息

「AV傳奇女神」天使萌出道10年宣布引退 戀愛觀、遺憾大公開

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣AV女優天使萌（天使もえ）日前宣布，將於今年6月引退，自2014年出道至今10年又11個月，她認為，「引退」這個詞不該輕易說出口，因此這次是下定決心所做的決定。

AV女優天使萌出到超過10年即將引退。（翻攝自X）AV女優天使萌出到超過10年即將引退。（翻攝自X）

天使萌近日接受《日刊SPA！》專訪，指出近年AV產業有許多變化，環境比起以前更加舒適，越來越多女優願意延長拍片生涯，且工作方式及種類也逐漸多元，「如果想做的話，想堅持多久都可以，這取決自己付出多少努力。」

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不過，天使萌自曝，經常思考「工作時能投入多少熱情？」即使工作人員絞盡腦汁提出各種企劃，自己也帶著享受的心情挑戰，卻感覺內心的熱情正在減弱，也是因為如此，決定在這個時間點畫下句點。對於「天使萌」這個藝名的未來，她表示，暫時會繼續沿用，並呼籲粉絲安心，自己仍會透過粉專與大家互動。

談及愛情觀，天使萌自認，一直以來對戀愛或人際互動沒有太多需求，認為戀愛就像工具。她希望能找到一個伴侶，並不是因為愛情，而是一個能在生活中支持她的人，「如果能有這樣的人在身邊，我會覺得很好。」

天使萌暢談愛情觀。（翻攝自X）天使萌暢談愛情觀。（翻攝自X）

即將引退的天使萌分享，自己有一個遺憾，就是沒有好好經營社群平台，近期她重新審視自己，發覺以前過度專注於AV女優身分，將精力都放在拍攝作品，僅會偶爾拍照PO網，沒有思考長期經營方式，「現在回頭看，會覺得若是當初早點有這樣的想法就好了。」

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