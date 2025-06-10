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娛樂 最新消息

粉絲駕車撞台中精品店 自稱要為「饅頭媽」出一口氣

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區太原路上一間精品店，昨（9）日近中午驚傳遭惡意倒車衝撞，精品店老闆張男前女友網紅「饅頭媽」林榆芯，擁有IG破45萬粉絲，兩人近日因情感問題登上新聞版面，住新北市的林姓嫌犯昨天深夜到案，供稱自己是「饅頭媽」粉絲，因看到她近日被欺負，決定替她出氣、開車衝撞砸店。

租賃車倒車衝入店內，現場一片狼藉。（民眾提供）租賃車倒車衝入店內，現場一片狼藉。（民眾提供）

「饅頭媽」近來再捲入小三風波，遭爆在不知情的狀況下介入他人感情，正牌女友及張姓當事人出面澄清表示「與饅頭媽無關」，昨凌晨正牌女友再度發聲，還原與張男談判內幕並痛批「本來不想再回應了，但看見男方的聲明覺得必須捍衛自己」，未料昨天近中午，張男位於台中太原路的精品店傳出遭惡意衝撞。

警方鎖定涉案的豐田租賃車。（警方提供）警方鎖定涉案的豐田租賃車。（警方提供）

經查，一名男子當時駕駛一輛豐田品牌的租賃車行經店門口，突然打倒車檔、猛踩油門直接往店內衝撞，現場頓時店面玻璃碎裂、貨架歪斜，精品商品散落一地，現場一片狼藉，目擊者目瞪口呆，但涉案男子隨即駕車落跑，直接返回北部，張男隨後提告毀損及恐嚇，損失金額尚待估算，警方獲報後展開調查。

涉案林男昨深夜到案說明。（警方提供）涉案林男昨深夜到案說明。（警方提供）

經調閱監視器畫面掌握涉案的豐田租賃車「以車追人」，鎖定28歲林姓男子涉有重嫌通知到案，住新北市的林男昨晚11時許到案說明，他供稱是「饅頭媽」粉絲，不滿張男害饅頭媽深陷小三風波，害饅頭媽被欺負，昨天才駕車撞店，想替「饅頭媽」出一口氣洩憤，警方則在詢後將全案依恐嚇、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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