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娛樂 最新消息

焦曼婷秀廚藝喊「可以嫁人了」 遭爸爸焦恩俊打槍

〔記者林欣穎／台北報導〕鹿希派、徐新洋、余祥銓、焦曼婷錄製《星二代很忙內》，四位星二代將挑戰不同工作，最新一集焦曼婷挑戰擔任幼兒園一日廚房小幫手，從備料、出餐到清理全程親力親為，秀廚藝過程她還直呼自己可以嫁人了，不過焦曼婷沒想到一次就要做80人份餐點，讓她震驚直呼：「跟我想像中完全不同，這份量根本是我一個月以上的飯量。」

焦恩俊（右下小圖）視訊驗收焦曼婷便當只給80分評價。（Yahoo《星二代很忙內》提供）焦恩俊（右下小圖）視訊驗收焦曼婷便當只給80分評價。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

做飯空檔，焦曼婷特地打電話向爸爸焦恩俊請教意見，焦恩俊一接到女兒來電，立刻展現老爸的犀利眼光，第一句就說：「我覺得顏色不夠鮮豔。」焦曼婷聽完苦笑：「你真的很嚴格耶，跟廚工前輩講的話一模一樣，她也說配色要漂亮，小朋友才會有食慾。」不過焦恩俊透露其實焦曼婷是一個好養的寶寶，焦恩俊說：「妳小時候不怎麼挑食，而且喜歡吃水果。」

雖然準備的餐點被老爸略嫌配色不足，但焦恩俊仍給愛女80分的高評價，而且小朋友反饋超好，全部清盤，讓焦曼婷成就感倍增！她還因此特地打包一份愛心便當帶回家給爸爸品嚐，焦恩俊吃下女兒的料理後，大滿足地稱讚：「女兒做得不錯喔，繼續努力。」更期許焦曼婷下次能直接擺一桌，做飯給爸爸和奶奶吃！

焦曼婷挑戰擔任幼兒園一日廚房小幫手。（Yahoo《星二代很忙內》提供）焦曼婷挑戰擔任幼兒園一日廚房小幫手。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

一日幼兒園廚房大挑戰，不僅要求效率，還需用心。焦曼婷覺得愛小孩與愛做飯是這個工作的基本要求，焦曼婷坦言：「真的很難以想像，廚工每天從早餐、午餐、下午茶，一直重複這樣子的工作，我覺得這是這份職業對我來說最有挑戰性的部分。」不過看到小朋友們開心滿足的反應，也讓她感到療癒。

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