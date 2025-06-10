修杰楷轉戰 YT！大咖輪番助陣 賈靜雯合體破百萬點閱

〔記者胡御柔／台北報導〕男星修杰楷近來轉戰 YouTube，推出個人頻道《修TIME》，邀請演藝圈好友一同體驗生活，不只展現不同於戲劇的真實面貌，也讓粉絲看見他自然幽默的一面。頻道開設短短兩個月，總觀看次數就突破600萬，話題與流量雙收，甚至連老婆賈靜雯都驚喜現身當嘉賓！

頻道首集就請來偶像劇男神陳柏霖同框，兩人比拚廚藝笑料百出；第二集邀請張孝全帶著六位小朋友上體育課，讓粉絲直呼：「畫面太療癒了」、「同台帥哥太讚了吧！」節目風格輕鬆真實，深受觀眾喜愛。

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頻道首集邀請陳柏霖同台。（翻攝YouTube）

第二集邀請張孝全擔任來賓。（翻攝YouTube）

其中一集邀來氣質女神張鈞甯，兩人一起前往修杰楷私藏的「祕密基地」，據說連老婆都不知道這個地點。兩人在鏡頭前顯得特別放鬆，互動自然又真誠，大獲好評。張鈞甯還在節目中開玩笑說：「我這輩子最想代言的就是洋芋片，快來找我，價錢可以很低沒關係！」該集影片也創下近50萬觀看點擊。

張鈞甯在節目中喊「我這輩子最想代言的就是洋芋片。（翻攝YouTube）

而頻道目前最強流量來賓，毫無疑問就是老婆賈靜雯本人！這集是粉絲敲破碗許久的「夫妻同框」，一上架就掀起熱議，觀看數更直接突破150萬。修杰楷特別安排「一日約會行程」，但賈靜雯到第一個景點就吐槽：「應該帶我去沒去過的地方吧！」夫妻間超自然、零偶包的互動笑翻全場，網友大讚「好真實好好笑」。

與老婆賈靜雯和體，觀看數突破150萬。（翻攝YouTube）

後續修杰楷也邀請劉以豪等多位星級好友擔任節目嘉賓，透過一集集的真實互動，讓觀眾看見明星們私下最放鬆、自然的一面。整體頻道風格溫馨又療癒，不僅成功打造專屬個人風格，話題與人氣也持續攀升中。

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