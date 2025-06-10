金賽綸生前背債2900萬 破產父傳淪吸血鬼

金賽綸2月被發現在家過世，得年24歲。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星金賽綸2月被發現在家過世，得年24歲，至今仍被韓媒關注報導，她生前與韓星金秀賢曾交往一事，也不斷被大做文章。

韓媒9日爆料金賽綸父親曾向她借錢，金父卻在2023年宣布破產，報導指出，金賽綸因而討不回來這筆錢，更成了家中經濟支柱，知情人士向媒體爆料，金賽綸生前背債高達12億韓幣（約2911萬台幣），被債務壓得喘不過氣。

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報導指出，金賽綸父親2020年因新冠肺炎影響事業欠下數億韓幣，傳聞金賽綸借給父親2.5億韓幣（約600萬台幣），卻因金父向法院聲請破產，金賽綸無法討回這筆錢，當時她年僅20歲。

金賽綸友人亦向透露，金賽綸去年9月曾發文談及自己因酒駕導致演藝事業跌落谷底，她低落寫下「那些在我最艱難的時候離我而去的人們，想想你們從我這裡得到過什麼吧」、「總之我不會再痛苦了」，當時金賽綸朋友看到這則貼文非常擔心，更曾在深夜趕去她家確認情況，怎知今年2月傳出憾事。

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