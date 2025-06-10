晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金賽綸生前背債2900萬 破產父傳淪吸血鬼

金賽綸2月被發現在家過世，得年24歲。（翻攝自IG）金賽綸2月被發現在家過世，得年24歲。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星金賽綸2月被發現在家過世，得年24歲，至今仍被韓媒關注報導，她生前與韓星金秀賢曾交往一事，也不斷被大做文章。

韓媒9日爆料金賽綸父親曾向她借錢，金父卻在2023年宣布破產，報導指出，金賽綸因而討不回來這筆錢，更成了家中經濟支柱，知情人士向媒體爆料，金賽綸生前背債高達12億韓幣（約2911萬台幣），被債務壓得喘不過氣。

相關新聞：金賽綸疑去年9月就想輕生！發文悲喊「不會再痛苦了」嚇壞友

報導指出，金賽綸父親2020年因新冠肺炎影響事業欠下數億韓幣，傳聞金賽綸借給父親2.5億韓幣（約600萬台幣），卻因金父向法院聲請破產，金賽綸無法討回這筆錢，當時她年僅20歲。

金賽綸友人亦向透露，金賽綸去年9月曾發文談及自己因酒駕導致演藝事業跌落谷底，她低落寫下「那些在我最艱難的時候離我而去的人們，想想你們從我這裡得到過什麼吧」、「總之我不會再痛苦了」，當時金賽綸朋友看到這則貼文非常擔心，更曾在深夜趕去她家確認情況，怎知今年2月傳出憾事

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中