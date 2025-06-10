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娛樂 最新消息

劉品言揭5年遠距戀破局內幕 「年花80萬機票」還曾論婚嫁

〔記者侯家瑜／台北報導〕劉品言昨無預警公開認愛連晨翔，還宣布「雙喜臨門」，已登記結婚且懷孕3個多月。而其實在劉品言數段情史中，最久的是一段長達5年的遠距離，當時雙方為了見面，光是一年的機票錢就花了7、80萬。

劉品言昨無預警公開認愛連晨翔，還宣布「雙喜臨門」（圖擷取自臉書）劉品言昨無預警公開認愛連晨翔，還宣布「雙喜臨門」（圖擷取自臉書）

遠距離對劉品言來說不是第一次，她曾在《單身行不行》分享一段令他刻骨銘心的5年遠距戀，「當你對一個人開始有點牽絆的時候，每一次的分開都是超難過，我很常在機場大哭。」有次2人去一個陌生城市旅遊時發生爭執，當晚她一氣之下離開飯店，隔天早上對方竟直接出現在她眼前，「當時這個對象，是非常了解我到這種程度。」

不過遇到了結婚這一題，劉品言想法開始有所轉變轉變，當時答應對方求婚後，2人開始思考、討論未來規劃，過程中不免出現想法分歧、摩擦，例如婚後要離誰的父母近一點、生活方式等問題，「我們都不願意放棄各自的事業，所以就會開始考慮到取捨，我發覺好像要把一個人變成0.5，加起來才才等於1的時候，我當時是不願意的。」

在協議分開的過程中，劉品言內心有不少糾結和不捨，「從求婚到分手超過半年這麼長，當時彼此對情感都很用力，但在沒有一個結束下，一定會拖到爛尾，最後是我在電話中大吼『我再也不想見到你了』，掛掉之後，我們就再也沒有聯絡。」後來劉品言覺得，自己還是無法割捨太多，「我是那種很依賴生長環境的人，我想找一個跟我差不多的人。」

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