命中注定！連晨翔理想型 3條件全指向劉品言

〔記者傅茗渝／台北報導〕33歲男星連晨翔昨（9日）在社群驚喜宣布與演員劉品言結婚，並透露兩人已準備迎接新生命，讓粉絲與圈內好友又驚又喜。消息曝光後，不少人也翻出他過去提及的「理想型」，赫然發現，原來劉品言正是他心中描繪的那個女孩。

連晨翔娶回劉品言，同步宣布升格新手爸媽。（翻攝自臉書）

連晨翔早年在專輯寫真透露「理想型」，提到自己喜歡「有氣質、孝順、笑起來眼睛會笑的女生」，而這些條件，幾乎就是為劉品言量身打造。劉品言從偶像團體Sweety一路轉型為實力派演員，不僅氣質溫婉、個性率真，更是圈內公認的孝順女兒，時常在社群分享與家人互動。她的招牌笑容，眼睛彎彎充滿感染力，正是連晨翔曾形容「笑起來眼睛會笑」的模樣。

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連晨翔（右二）曾為男子團體SpeXial的成員，曾在專輯寫真透露理想型。（資料照，記者陳奕全攝）

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劉品言與連晨翔緣起於2022年合作戴愛玲MV《不想聽見的歌》，當時互動不多，卻悄悄埋下緣分的種子。直到2024年在影集《舊金山美容院》中飾演青梅竹馬，情感升溫，兩人還自費上雙人表演課培養默契。劉品言笑言自己是「外貌協會」，一開始是被連晨翔的帥氣外型吸引，後來才發現他個性成熟穩重，是值得牽手一生的對象。

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