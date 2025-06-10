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娛樂 音樂

賴琳恩幫忙謀福利 陳乃榮求婚曲變調了

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳乃榮和老婆賴琳恩喜歡一起打電動增加夫妻情趣，6月22日他將在NUZONE 舉辦「未完待續」個人音樂會，希望到時也能邀老婆去欣賞。

陳乃榮在MV中彈鋼琴。（Heartbeats Production提供）陳乃榮在MV中彈鋼琴。（Heartbeats Production提供）

音樂會當天，陳乃榮的限量實體《Whisper》專輯也會在現場推出，他還透露「好康」，表示應太太要求，特別把原本鋼琴版的求婚創作歌曲《妳》改編成純木吉他版本，並談到：「這次演出更像是與老朋友們見面，以溫馨為訴求，也會唱一些尚未正式製作的作品！」

此外，陳乃榮也上線新歌《擁抱寂寞》MV，邀請到曾獲「聖地牙哥電影節最佳新人導演」的導演莊淮媗執導，他在MV裡一人分飾兩角，自己和自己對戲。

陳乃榮在MV裡自己和自己對戲。（Heartbeats Production提供）陳乃榮在MV裡自己和自己對戲。（Heartbeats Production提供）

陳乃榮說：「比較辛苦的是，為了詮釋這首歌曲，不得不坐上『時光機』去挖掘過去內心曾經與寂寞的掙扎。」而MV中「一黑一白」的陳乃榮，代表著兩種相同的自己不同的狀態，黑色代表寂寞與掙扎，白色代表擁抱與自由，他說：「正好適合我一直以來想拍一支黑白MV的心願。」

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