不要只敢欺負沒準備里民！ 名嘴張益贍嗆徐巧芯

徐巧芯（左）7日舉行反罷免活動，蔡壁如（右）也現身與徐巧芯同框。（翻攝自徐巧芯臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯7日舉辦反罷免活動，政治評論員、電視名嘴吳靜怡不僅現身會場更被邀請上台，後續2人舌戰近1小時，吳靜怡更遭全場圍剿，昨她淚崩透露心聲，表示自己就是里民沒有要踢館，只是要去聽一場里民說明會，這麼單純而已。

相關新聞：吳靜怡稱「沒說徐巧芯不適任」挨轟 溫朗東質疑背後是為了蔡壁如

請繼續往下閱讀...

電視名嘴張益贍則在臉書發文聲援吳靜怡，並在發文連結另一名嘴陳揮文影音，要徐巧芯回答陳揮文3個問題：

1、中國國民黨的兩岸立場？

2、黨中央需不需要對偽造文書、死亡連署負責？

3、傅崐萁是不是病毒？是妳變了？還是傅崐萁變了？

張益贍最後嗆徐巧芯：「不要只敢欺負沒有準備的里民！」

徐巧芯7日舉辦「松信進行式」反罷免活動，吳靜怡到場參與，在現場徐巧芯邀請吳靜怡上台說明「為什麼認為我不適任」，不料吳靜怡卻稱「我從來沒有說徐巧芯不適任」，針對徐巧芯詢問「當立委是哪裡做的不好了」吳靜怡又回說：「徐巧芯確實都有問政...」，相關言論引發支持罷免的網友反彈。

後續吳靜怡到政論節目稱遭設局，強調只是普通里民，當天本來就是要去聽政策說明會，不是要踢館，並指場子是徐巧芯預設好的，當時自己是1個人、對方有70幾個人，因為那是徐巧芯的場子，自己尊重對方，卻被冠上「罷團領袖」的頭銜，本來她也沒有打算上台，但70幾個人鼓譟她上去，她就做錯了判斷。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法